В ПФО началась подготовка к XI Российско-Китайскому молодежному форуму в формате «Волга-Янцзы» 

28 апреля 2026 года в Ульяновске под руководством заместителя полномочного представителя Президента России в ПФО Олега Машковцева состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению ХI Российско-Китайского молодёжного форума в формате «Волга-Янцзы».

Договоренность о проведении форума достигнута на пятом заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в мае 2025 года под сопредседательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и Заместителя премьера Госсовета КНР Чжана Гоцина.

«Форум организуется для представителей студенческой молодежи, которые участвовали или участвуют в российско-китайских программах студенческих обменов, изучают китайский или русский языки, проходили стажировки или обучение в вузах КНР или России (для китайской молодежи), являются слушателями программ двойных дипломов, участвовали в совместных научно-образовательных проектах, а также интересуются культурой и искусством России и Китая», – отметил на заседании замполпреда Олег Машковцев. Традиционно в Российско-Китайского молодёжном форуме в формате «Волга-Янцзы» принимают участие самарские студенты.

Напомним, что 2026-2027 годы объявлены Годами российско-китайского сотрудничества в сфере образования. Программа форума включает посещение ведущих вузов Ульяновской области, форсайт-сессию «Молодёжный взгляд в будущее», «Выставку регионов ПФО», а также тематические дни России и Китая.

Олег Машковцев предложил предусмотреть создание молодежными делегациями арт-объекта в память о форуме. Например, в 2024 году на Саратовской земле ребята создали граффити «Волга и Янцзы – великие реки дружбы» на набережной Волги.

В ХI Российско-Китайском молодёжном форуме примут участие не менее 300 студентов из вузов ПФО и провинций Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань, а также города центрального подчинения Чунцин.

Следует отметить, что первый совместный российско-китайский форум прошел в рамках Молодежного форума ПФО «иВолга» на территории Самарской области.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО