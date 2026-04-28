В САТОБ состоялся отчётный концерт Центральной детской хоровой школы «Песня над Волгой звучит»

В программе концерта – выступления всех хоровых коллективов школы: хора первоклассников «Искорки», младшего хора «Радость», образцового художественного коллектива старшего хора «Ventus», а также гостей из города Саров, Нижегородской области хора «Капель».

Ежегодный отчетный концерт – своеобразное подведение итогов учебного года, еще одна страничка в театрально-концертной и просветительской деятельности школы.

Со словами благодарности в адрес коллектива учреждения обратилась Ирина Калягина, министр культуры Самарский области:

- Мне хочется сказать огромное спасибо нашим замечательных ребятам, нашим педагогам, кто с таким энтузиазмом и преданностью трудится над развитием их талантов.

Каждый концерт, каждая репетиция — это шаг к новой вершине, и именно ваше настойчивое желание достигать успеха приносит плоды в виде признания и профессионализма ребят. А ребятам хочу пожелать верить в себя и свои мечты!

Центральная детская хоровая школа является уникальным учреждением дополнительного образования. Вот уже 32 года здесь дают ребятам классическое музыкальное образование, основой которого является академическое хоровое пение, а также постоянную сценическую практику.

В этом году ученики хоровой школы участвовали в закрытии Первого международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера», исполнение партии детей в финале оперы Дж. Пуччини «Сестра Анджелика». Они задействованы в репертуарных спектаклях Самарского театра оперы и балета. Образцовый художественный коллектив старший хор «Ventus» принял участие в одном из пяти симфонических концертов для школьников в Самарской государственной филармонии.

Для талантливых ребят — это не только возможность продемонстрировать свои навыки, но и ценный опыт профессионального общения с артистами, режиссерами, музыкантами – профессионалами своего дела.

Вот таким комментарием поделилась гость вечера Елена Милевская:

-Концерт был великолепный! Очень трогательные слова про любимый край под проникновенную музыку и так исполнили детки! Я скажу честно - я плакала от радости, от такого праздника, который нам подарила любимая хоровая школа!

Гости вечера услышали более 20 номеров - звучала классика, патриотические и современные песни.

