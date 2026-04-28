Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.
28 апреля Вячеслав Федорищев провел встречу с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Виктором Казаковым и Героем России Денисом Портнягиным.
20 апреля стартовала регистрация на Всероссийский конкурс «Росмолодёжь.Гранты: Двигай сообщества», который проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Ежегодный отчетный концерт Центральной детской хоровой школы «Песня над Волгой звучит» – своеобразное подведение итогов учебного года, еще одна страничка в театрально-концертной и просветительской деятельности школы.
В 2025 году Дмитрий Богаченок вместе с супругой и детьми переехали в Сызрань из Ульяновска, чтобы применять свои знания и опыт в отделении анестезиологии и реанимации №2 Сызранской центральной городской и районной больницы.
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод стал одним из победителей Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» по итогам 2025 года.
28 апреля 2026 года в Ульяновске под руководством заместителя полномочного представителя Президента России в ПФО Олега Машковцева состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению ХI Российско-Китайского молодёжного форума в
По информации Приволжского УГМС 29 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
В САТОБ состоялся отчётный концерт Центральной детской хоровой школы «Песня над Волгой звучит»

Ежегодный отчетный концерт Центральной детской хоровой школы «Песня над Волгой звучит» – своеобразное подведение итогов учебного года, еще одна страничка в театрально-концертной и просветительской деятельности школы.

В программе концерта – выступления всех хоровых коллективов школы: хора первоклассников «Искорки», младшего хора «Радость», образцового художественного коллектива старшего хора «Ventus», а также гостей из города Саров, Нижегородской области хора «Капель».

Со словами благодарности в адрес коллектива учреждения обратилась Ирина Калягина, министр культуры Самарский области:
- Мне хочется сказать огромное спасибо нашим замечательных ребятам, нашим педагогам, кто с таким энтузиазмом и преданностью трудится над развитием их талантов.
Каждый концерт, каждая репетиция — это шаг к новой вершине, и именно ваше настойчивое желание достигать успеха приносит плоды в виде признания и профессионализма ребят. А ребятам хочу пожелать верить в себя и свои мечты!

Центральная детская хоровая школа является уникальным учреждением дополнительного образования. Вот уже 32 года здесь дают ребятам классическое музыкальное образование, основой которого является академическое хоровое пение, а также постоянную сценическую практику.

В этом году ученики хоровой школы участвовали в закрытии Первого международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера», исполнение партии детей в финале оперы Дж. Пуччини «Сестра Анджелика». Они задействованы в репертуарных спектаклях Самарского театра оперы и балета. Образцовый художественный коллектив старший хор «Ventus» принял участие в одном из пяти симфонических концертов для школьников в Самарской государственной филармонии.
Для талантливых ребят — это не только возможность продемонстрировать свои навыки, но и ценный опыт профессионального общения с артистами, режиссерами, музыкантами – профессионалами своего дела.

Вот таким комментарием поделилась гость вечера Елена Милевская:
-Концерт был великолепный! Очень трогательные слова про любимый край под проникновенную музыку и так исполнили детки! Я скажу честно - я плакала от радости, от такого праздника, который нам подарила любимая хоровая школа!

Гости вечера услышали более 20 номеров - звучала классика, патриотические и современные песни.

 

Фото:   минкульт СО

