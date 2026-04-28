Герой России Денис Портнягин будет содействовать обеспечению безопасности в регионе

Сегодня, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Виктором Казаковым и Героем России Денисом Портнягиным.

На встрече обсуждались актуальные вопросы региона и предстоящие выборы в Государственную Думу.

«Пять созывов вы работаете в Государственной Думе, представляя интересы Самарской области. Самое главное – создали системный, предметный диалог с нашими жителями. Многие депутаты, представляющие нас в Госдуме, равняются на ваш пример», – обратился глава региона к Виктору Казакову.

В свою очередь Виктор Казаков подчеркнул, что для эффективной работы Госдумы, для реализации всех поставленных задач важны новые кадры, и со своей стороны порекомендовал принять участие в предварительном голосовании Герою России Денису Портнягину.

«За эти годы подросло новое, достойное поколение молодых людей, которые успели стать и орденоносцами, и героями. И я подумал, что пора освобождать дорогу молодым и давать им возможность реализовать себя в полной мере на благо России и Самарской области. И я рад, что достойные люди пойдут вслед за мной», - сказал Виктор Казаков.

Денис Портнягин – ведущий инженер по горным работам ПАО «УРАЛКАЛИЙ», учился в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С.П. Королёва по специальности «Производство авиационных двигателей». Он участвовал во многих боевых действиях и контртеррористических операциях. Имеет Государственные награды: Герой Российской Федерации, медаль «Золотая Звезда», орден Мужества и медаль «За отвагу».

«Дениса Олеговича я знаю не так давно, но, когда мы поставили вопросы по усилению безопасности с точки зрения ПВО, системы РЭБ в регионе, мне порекомендовали Дениса как опытного специалиста. Он, в свою очередь, взял на себя ответственность помогать нам в этом большом деле», – отметил губернатор и добавил, что Денис Портнягин обладает профессиональными навыками, которые можно задействовать в работе по обеспечению безопасности в регионе.

«Это вызов, который сейчас особенно остро стоит перед регионом. Мы все чаще сталкиваемся с террористическими атаками со стороны противника. Ваши профессиональные навыки помогли бы нам усилить работу в этом направлении».

Глава региона предложил Герою России Денису Портнягину стать его помощником по защите от беспилотной опасности:

«Самарской области нужен человек с вашим опытом, пониманием угрозы и ответственности. Поэтому я предлагаю Вам стать моим помощником по защите от беспилотной опасности. Тем более Самарская земля для вас не чужая. Вы здесь учились. Мы с Виктором Алексеевичем вас поддерживаем и желаем успехов в работе».

Денис Портнягин выразил благодарность за доверие:

«Спасибо за доверие, Вячеслав Андреевич. Силы есть, готовность есть, готов посвятить все свое время и силы служению Родине и Самарской области. Буду делать все возможное!».

