Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.
Вячеслав Федорищев наградил финалистов и победителя конкурса «Учитель года Самарской области»
28 апреля Вячеслав Федорищев провел встречу с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Виктором Казаковым и Героем России Денисом Портнягиным.
Герой России Денис Портнягин будет содействовать обеспечению безопасности в регионе
20 апреля стартовала регистрация на Всероссийский конкурс «Росмолодёжь.Гранты: Двигай сообщества», который проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Молодёжь Самары может получить до 2 000 000 на развитие студенческих сообществ ссузов
Ежегодный отчетный концерт Центральной детской хоровой школы «Песня над Волгой звучит» – своеобразное подведение итогов учебного года, еще одна страничка в театрально-концертной и просветительской деятельности школы.
В САТОБ состоялся отчётный концерт Центральной детской хоровой школы «Песня над Волгой звучит»
В 2025 году Дмитрий Богаченок вместе с супругой и детьми переехали в Сызрань из Ульяновска, чтобы применять свои знания и опыт в отделении анестезиологии и реанимации №2 Сызранской центральной городской и районной больницы.
Врач анестезиолог-реаниматолог из Ульяновска вместе с супругой и детьми переехал в Сызрань
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод стал одним из победителей Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» по итогам 2025 года.
Нефтеперерабатывающий завод из Новокуйбышевска - победитель международного конкурса 
28 апреля 2026 года в Ульяновске под руководством заместителя полномочного представителя Президента России в ПФО Олега Машковцева состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению ХI Российско-Китайского молодёжного форума в
В ПФО началась подготовка к XI Российско-Китайскому молодежному форуму в формате «Волга-Янцзы» 
По информации Приволжского УГМС 29 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
29 апреля в Самарской области ожидается сильный ветер
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Герой России Денис Портнягин будет содействовать обеспечению безопасности в регионе

106
28 апреля Вячеслав Федорищев провел встречу с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Виктором Казаковым и Героем России Денисом Портнягиным.

Сегодня, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Виктором Казаковым и Героем России Денисом Портнягиным.
На встрече обсуждались актуальные вопросы региона и предстоящие выборы в Государственную Думу.
«Пять созывов вы работаете в Государственной Думе, представляя интересы Самарской области. Самое главное – создали системный, предметный диалог с нашими жителями. Многие депутаты, представляющие нас в Госдуме, равняются на ваш пример», – обратился глава региона к Виктору Казакову.
В свою очередь Виктор Казаков подчеркнул, что для эффективной работы Госдумы, для реализации всех поставленных задач важны новые кадры, и со своей стороны порекомендовал принять участие в предварительном голосовании Герою России Денису Портнягину.
«За эти годы подросло новое, достойное поколение молодых людей, которые успели стать и орденоносцами, и героями. И я подумал, что пора освобождать дорогу молодым и давать им возможность реализовать себя в полной мере на благо России и Самарской области. И я рад, что достойные люди пойдут вслед за мной», - сказал Виктор Казаков.
Денис Портнягин – ведущий инженер по горным работам ПАО «УРАЛКАЛИЙ», учился в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С.П. Королёва по специальности «Производство авиационных двигателей». Он участвовал во многих боевых действиях и контртеррористических операциях. Имеет Государственные награды: Герой Российской Федерации, медаль «Золотая Звезда», орден Мужества и медаль «За отвагу».
«Дениса Олеговича я знаю не так давно, но, когда мы поставили вопросы по усилению безопасности с точки зрения ПВО, системы РЭБ в регионе, мне порекомендовали Дениса как опытного специалиста. Он, в свою очередь, взял на себя ответственность помогать нам в этом большом деле», – отметил губернатор и добавил, что Денис Портнягин обладает профессиональными навыками, которые можно задействовать в работе по обеспечению безопасности в регионе.
«Это вызов, который сейчас особенно остро стоит перед регионом. Мы все чаще сталкиваемся с террористическими атаками со стороны противника. Ваши профессиональные навыки помогли бы нам усилить работу в этом направлении».
Глава региона предложил Герою России Денису Портнягину стать его помощником по защите от беспилотной опасности:
«Самарской области нужен человек с вашим опытом, пониманием угрозы и ответственности. Поэтому я предлагаю Вам стать моим помощником по защите от беспилотной опасности. Тем более Самарская земля для вас не чужая. Вы здесь учились. Мы с Виктором Алексеевичем вас поддерживаем и желаем успехов в работе».
Денис Портнягин выразил благодарность за доверие:
«Спасибо за доверие, Вячеслав Андреевич. Силы есть, готовность есть, готов посвятить все свое время и силы служению Родине и Самарской области. Буду делать все возможное!».

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Новости по теме
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.
28 апреля 2026, 16:05
Вячеслав Федорищев наградил финалистов и победителя конкурса «Учитель года Самарской области»
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса... Политика
111
Ежегодный отчетный концерт Центральной детской хоровой школы «Песня над Волгой звучит» – своеобразное подведение итогов учебного года, еще одна страничка в театрально-концертной и просветительской деятельности школы.
28 апреля 2026, 15:35
В САТОБ состоялся отчётный концерт Центральной детской хоровой школы «Песня над Волгой звучит»
Ежегодный отчетный концерт Центральной детской хоровой школы «Песня над Волгой звучит» – своеобразное подведение итогов учебного года, еще одна... Культура
159
По информации Приволжского УГМС 29 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
28 апреля 2026, 14:48
29 апреля в Самарской области ожидается сильный ветер
По информации Приволжского УГМС 29 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с. Экология
155
В центре внимания
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.
28 апреля 2026  16:05
Вячеслав Федорищев наградил финалистов и победителя конкурса «Учитель года Самарской области»
110
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских работников скорой помощи
28 апреля 2026  12:26
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских работников скорой помощи
339
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
28 апреля 2026  09:50
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
335
Три человека погибли 27 апреля из-за последствий штормового ветра в Самарской области
28 апреля 2026  09:06
Три человека погибли 27 апреля из-за последствий штормового ветра в Самарской области
425
В понедельник, 27 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
27 апреля 2026  21:40
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан в ходе совещания в облправительстве
634
Весь список