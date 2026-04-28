Участники экспедиции «Две реки - одна страна: от Лены до Волги» встретились с Иваном Носковым

Самару посетила детская делегация из города Якутска. В рамках творческо-образовательной экспедиции «Две реки - одна страна: от Лены до Волги», проходящей в рамках Года единства народов России, объявленного Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, ученики якутской школы №39 им. Н.И. Шарина побывали в гостях у ребят из самарского лицея № 124 им. подполковника полиции Д.А. Лазутина. В последний день все вместе они встретились с главой города Самары Иваном Носковым.



«Взаимодействие, которое сложилось между самарским лицеем и якутской школой, и та дружба, которая благодаря ему зарождается у ребят – главный результат проекта «Две реки - одна страна: от Лены до Волги». Детей, как и взрослых, объединяют не километры на карте, а общие ценности: любовь к Родине, уважение к традициям и старшим, стремление учиться и развиваться. Рад, что несмотря на погоду, гости успели прогуляться по Самаре и увидеть ее достопримечательности. От всей души приглашаю приехать снова! Надеюсь, такие встречи станут доброй традицией, и в будущем к нам смогут приехать школьники разных возрастов. А нашим ребятам искренне желаю побывать в Якутске - познакомиться с его уникальной культурой и красотой», — сказал глава Самары Иван Носков.



Во время встречи ребята обеих образовательных организаций смогли побеседовать с главой города и задать вопросы. В том числе Иван Носков рассказал о своих школьных годах и о том, помогла ли ему учеба реализовать себя в профессии. Также ребятам показали здания администрации города – в том числе конференц-зал, где проходят текущие совещания и крупные заседания, галерею с портретами руководителей города разных эпох.



«Наша дружба с якутской системой образования началась в 2024 году в рамках реализации проекта взаимообучения городов. Тогда педагоги и сотрудники администрации школы №39 им. Н.И. Шарина посещали наш лицей, знакомились с нашей системой работы, учебным планом и особенно отметили нашу многопрофильность – в рамках одного учебного дня у нас есть архитектурное направление, медицинский, кадетский, технологический классы. В 2025 году мы были в Якутске с ответным визитом и рассказали о своем опыте работы уже на более широкую аудиторию. Для себя отметили то, как в школе налажено взаимодействие с родителями учеников, как они организуют общие фестивали и другие события», - рассказала директор лицея № 124 им. подполковника полиции Д.А. Лазутина Татьяна Железникова.



Ранее в рамках творческо-образовательной экспедиции «Две реки - одна страна: от Лены до Волги» школьники Якутска и Самары познакомились с традициями и обычаями обоих городов, провели друг для друга мастер-классы и побывали на экскурсиях по Самаре.

