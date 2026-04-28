Восемь погибших и десятки скорых: пожар на стройке на севере Москвы

Днем 28 апреля в строящемся здании на 2-м Амбулаторном проезде на севере Москвы произошел пожар. Возгорание зафиксировали на втором и третьем этажах. Пожару присвоили пятый, максимальный ранг сложности.

По данным спасателей, при помощи специальных устройств из огня вывели 31 человека. Еще в первые минуты пожара трое пострадавших обратились за медицинской помощью до прибытия пожарных расчетов, пишет Газета.

«Сегодня в городе на одной из частных строительных площадок в районе Аэропорт произошел пожар, в результате которого погибли, по предварительным данным, семь человек. Мои глубокие соболезнования семьям погибших», — написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Позже в СК РФ уточнили, что число жертв при пожаре возросло до восьми.

Масштаб произошедшего с самого начала вызывал тревогу: по данным экстренных служб, внутри здания могли находиться до 200 человек. Из-за сообщений о людях, которые могли оставаться в горящем помещении, к месту происшествия стягивали дополнительные силы. По информации РЕН ТВ, в разгар спасательной операции к стройке дополнительно запросили 20 машин скорой помощи.

На время тушения и спасательной операции власти перекрыли движение в районе стройки. Из-за пожара закрыли участок 3-го Балтийского переулка от 2-го Амбулаторного проезда до Часовой улицы, чтобы обеспечить проход спецтехники к месту ЧП. В Госавтоинспекции пояснили, что движение пришлось ограничить для работы пожарных расчетов и экстренных служб, автомобилистов направляли в объезд по соседним улицам.

Для тушения также прибыл пожарный поезд, сообщал ТАСС. По данным агентства, авиацию задействовать при этом не стали.

К настоящему моменту огонь удалось локализовать, а затем и ликвидировать на площади 1400 квадратных метров, сообщили в МЧС Москвы.

