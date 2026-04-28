Почти 30 кубов мусора собрали в Ново-Буянском лесничестве

В апреле прошёл один из субботников вблизи дачного массива «Золотые пески». К сожалению, лесная территория страдает от несознательных граждан, для которых лес – место для мусора.

Экологическим десантом здесь собрано более ста мешков пластика, стекла и разного бытового хлама. Благодарим волонтёров компании «ЭкоСфера» за активную гражданскую позицию и вклад в сохранение лесов

С 15 апреля в регионе введён особый противопожарный режим. Бережное отношение к лесу – обязательно, сообщает пресс-служба минприроды СО.

