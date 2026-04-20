В Самаре прошла Всероссийская акция «Вода России»

17 апреля Самара присоединилась к Всероссийской экологической акции «Вода России» — она является частью одноименного федерального проекта в составе нацпроекта «Экологическое благополучие».



«Самара – город, расположенный вдоль двух рек. Считаю важным уделять особое внимание устойчивому экологическому развитию водных объектов. Активное промышленное развитие на уникальной природной территории стало серьезным вызовом — важно не только сохранить чистоту Волги, воздуха и улиц города, но и привить экокультуру жителям. Сегодня Правительство Самарской области внедряет важные для очистки водоемов программы, они должны стать полезным подспорьем в устойчивом экологическом развитии областного центра», – отметил глава города Самары Иван Носков.



Общественная палата Самарской области, представители некоммерческих организаций, промышленных предприятий, журналисты «Самарской газеты» и активные жители областной столицы — всего более 70 человек — провели уборку береговых зон Волги, которые не были подтоплены в ходе паводка.



В ходе генеральной уборки города завершается очистка всех водоемов в городских парках. Также убран мусор с водной глади озера в сквере «Солнечная поляна», с воды и побережья очищают водоемы в скверах «Родничок Надежды» и «Дубовый колок». Всего до конца июня запланировано провести работы на 8 водных объектах, в числе которых Воронежские озера, озера Леснуха и Шишига, водоемы в районе ул. Солнечной, 15 и в лесопарке «Дубки».



После завершения паводка берега Волги, Самары и острова будут очищены от мусора городскими службами.



Национальный проект «Экологическое благополучие» реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в продолжение нацпроекта «Экология». «Экологическое благополучие» — стратегическая инициатива государства по охране окружающей среды, сохранению и восстановлению природных экосистем, устойчивому природопользованию, повышению уровня экологической безопасности, созданию благоприятной среды для жизни и развитию экотуризма, а также вовлечению граждан в практическую деятельность по защите природы – водных объектов, лесов и др.

