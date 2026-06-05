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В День эколога в Самарской области подвели итоги конкурса «ЭкоЛидер-2025»

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5 июня, в День эколога, в Самарской области назвали победителей регионального конкурса «ЭкоЛидер-2025».

5 июня, в День эколога, в Самарской области назвали победителей регионального конкурса «ЭкоЛидер-2025». Он остаётся флагманским экологическим проектом Самарской области, объединяя муниципалитеты, предприятия и тысячи неравнодушных жителей. Он не только стимулирует лучшие практики, но и формирует экологическую культуру, необходимую для достижения целей национального проекта «Экологическое благополучие».
В торжественной церемонии награждения принял участие заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов.
«Экологическая культура граждан и предприятий растёт. Огромную роль в этом играют сотни специалистов. Благодаря совместной работе Правительства и организаций качество жизни с точки зрения экологии повышается: появляется больше зелёных пространств, ликвидируются несанкционированные свалки, окружающая среда преображается в лучшую сторону, — отметил Вячеслав Романов. 
Высокими наградами были отмечены экологи, внёсшие значительный вклад в охрану природы региона. Почётного звания «Заслуженный эколог Самарской области» удостоен Владимир Козлов — директор Самарского областного детского эколого-биологического центра. Почётной грамотой Губернатора Самарской области награждена Оксана Ковнир — председатель комиссии по экологии Общественной палаты Самарской области.
Торжественная церемония продолжилась подведением итогов конкурса «ЭкоЛидер-2025». Конкурс ведёт историю с 2000 года: тогда было всего 17 участников в четырёх номинациях, сегодня — 11 номинаций и 406 заявок. В этом году Минприроды региона расширило критерии для участников, чтобы стимулировать новые инициативы. Самарский опыт тиражирован в пяти регионах России, а в 2024 году «ЭкоЛидер» победил во Всероссийском конкурсе «Технологический суверенитет России».
По итогам года звание «ЭкоЛидер-2025» в номинации «Город» присвоено Сызрани, где провели порядка 1 500 экологических акций, высадили более 3 тысяч деревьев и 60 тысяч цветов, благоустроили набережную реки Крымза и продолжают расчистку русла Сызранки в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Среди районов победил Исаклинский — один из самых чистых районов области. Его бренд «Исаклы – край ста ключей» признан лучшей муниципальной практикой. В категории «Городское и сельское поселение» лучшей стала Хворостянка, где заложили три аллеи — яблоневую, туевую и Аллею Дружбы, а также очистили реку Чагра и овраг Баклуша.
Среди промышленных гигантов победу одержало ПАО «КуйбышевАзот», направившее на природоохранные мероприятия 5,2 млрд рублей: очищено 135 тысяч квадратных метров территории, высажено более 9 тысяч саженцев сосны, всего в активе предприятия — 61 гектар леса. Среди предприятий отмечена Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению в РЖД, где снизили выбросы загрязняющих веществ на 22,9%, парниковых газов — на 16,7%, а негативное воздействие отходов — на 33,5%. В номинации «Экологическая организация» победило АО «Экология» — региональный оператор по обращению с ТКО: компания провела 133 экологических урока для 2 355 учащихся, ликвидировала свалки в Новокуйбышевске и Кинеле, убрав более 730 тонн мусора, а её проект «Разделяем вместе» вошёл в шорт-лист «Зелёной премии» ППК «РЭО».
Корпоративное волонтёрство Сызранского нефтеперерабатывающего завода признано лучшим в номинации «Общественность»: за шесть лет силами нефтяников восстановлено 10 гектаров леса – это около 30 тысяч деревьев, а с 2023 года реализуется проект по спасению краснокнижного орлана-белохвоста. Среди образовательных учреждений победу одержал «Образовательный центр» села Кротовка Кинель-Черкасского района — площадка для окружных эколого-биологических мероприятий, где работают школьное лесничество «Росток» и клуб юных экологов «Начни с себя». В номинации «СМИ» награждено издательство «Рабочая трибуна» из Отрадного, которое реализует собственный проект «Экогород – это я и ты». 
Среди профессионалов звание «ЭкоЛидер» присвоено Андрею Васильеву, заведующему кафедрой СамГТУ, который провёл X Международный экологический конгресс ELPIT-2025 и получил грант Российского научного фонда. В номинации «Энтузиаст» победила Ольга Бердыева — наставник студенческого экоотряда нефтяного техникума, автор модели горизонтального наставничества, благодаря которой 70% первокурсников становятся волонтёрами.
Кроме того, министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов вручил награды 39 дипломантам конкурса, занявшим 1, 2 и 3 места в 11 номинациях. 
«Я благодарю каждого участника. Вы доказываете: экологическое лидерство начинается с личного выбора. Поздравляю с Днем эколога и желаю новых побед во благо Самарской области», — отметил глава ведомства.

 

Фото:  минприроды СО

 

Теги: Самара Экология

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