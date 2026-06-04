В СОУНБ прочитают стихи Пушкина на разных языках мира

6 июня в 16:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на литературный бал «Друзья, прекрасен наш союз!». Событие приурочено к Пушкинскому дню России, или Дню русского языка, и на нём прозвучат стихи великого поэта в исполнении иностранных студентов.

6 июня 1799 года родился человек, которого со временем стали называть «солнцем русской поэзии». Александр Сергеевич Пушкин – автор с мировым именем, чьи стихи переведены почти на 100 языков. Сам поэт также владел 16 языками, свободно говорил по-французски, знал английский, немецкий испанский, а также латынь и церковнославянский. Услышать, как звучит Пушкин на различных языках, смогут гости литературного бала.

На сцене выступят иностранные студенты вузов Самары, которые прочтут стихи Пушкина на языках своих родных стран. Александр Сергеевич считается одним из самых сложных для переложения на другие языки поэтов.

Танцевальная часть программы перенесёт в XIX век и подарит атмосферу бала при царском дворе. Руководитель клуба историко-бытового танца «Свита» Алёна Садофьева выступит распорядителем события, и все участники смогут исполнить популярные танцы того времени: вальс, мазурку, полонез. Предварительные навыки не потребуются, для всех желающих проведут мастер-классы.

Для большего погружения предусмотрен дресс-код. Предпочтительны бальные костюмы: платья в пол, перчатки, фраки, смокинги.

6 июня 2026 года в 16:00, отдел искусств, Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

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Фото: пресс-служба СОУНБ