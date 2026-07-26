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С начала 2026 года в Самарской области произошло свыше 400 пожаров

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С начала 2026 года в Самарской области произошло свыше 400 пожаров

С начала текущего года в Самарской области произошло свыше 400 природных пожаров. За последние сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали два возгорания, причиной которых стали палы сухой травы. Пожары были зарегистрированы в Елховском и Волжском районах.

В МЧС предупреждают жителей о повышенной вероятности природных возгораний в условиях жаркой и ветреной погоды. При таких обстоятельствах пламя способно быстро распространяться на большие территории и создавать угрозу для расположенных поблизости населенных пунктов.

МЧС России напоминает, что в Самарской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В связи с этим любое использование открытого огня полностью запрещено.

За несоблюдение установленных требований предусмотрены штрафы. Гражданам может грозить взыскание в размере от 10 000 до 20 000 рублей, должностным лицам — от 30 000 до 60 000 рублей.

Для предпринимателей без образования юридического лица размер штрафа составляет от 60 000 до 80 000 рублей, а для юридических лиц — от 400 000 до 800 000 рублей, сообщает samaraonline24.ru.

Теги: Пожар

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