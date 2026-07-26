В Россию привезли рекордное количество водки

В первом полугодии текущего года объем экспорта водки из Грузии в Россию достиг рекордной отметки в 50,3 тонны. Это следует из данных Национальной службы статистики.

«Экспорт водки в Россию с января по июнь составил 50,3 тонны на 695,3 тысяч долларов», — пишет ТАСС со ссылкой на данные. По сравнению с первыми шестью месяцами 2025 года объем закупок Россией грузинской водки увеличился почти вдвое. В течение всего 2025 года Россия импортировала из Грузии 45,3 тонны водки. Ранее максимальный показатель за аналогичный период был зафиксирован в 2024 году и составил 40,7 тонны.

По результатам первого полугодия Грузия экспортировала водку в ряд стран, при этом Россия оказалась на третьем месте в списке импортеров. Впереди — Азербайджан (82,4 тонны) и Киргизия (66,9 тонны). Среди других стран-импортеров — Украина (41,4 тонны), Литва (31,9 тонны), США (22,3 тонны), Армения (21,2 тонны), Монголия (15,6 тонны) и другие государства.

При этом в первом полугодии 2026 года Грузия увеличила объемы импорта российской водки. Поставки этого алкогольного напитка достигли 997,3 тонны, а их стоимость составила 3,4 миллиона долларов. Последний раз столь значительный объем водки из России был экспортирован в Грузию в 2011 году — тогда показатель составил 1,3 тысячи тонн.

В то время как импорт пива из стран, которые РФ считает недружественными, за первое полугодие 2026 года снизился на 34%, объемы закупок Россией грузинской водки, напротив, увеличились почти вдвое по сравнению с первым полугодием 2025 года. При этом в первом полугодии 2026 года Грузия также существенно увеличила импорт российской водки — до 997,3 тонны, чего не наблюдалось с 2011 года.