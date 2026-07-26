Специалисты посчитали орланов на Самарской Луке

В Самаре подвели итоги масштабного природоохранного проекта, который четыре года помогал сохранять популяцию краснокнижного орлана-белохвоста в национальном парке «Самарская Лука», пишет Самара-МК.

На итоговой пресс-конференции в середине июля с докладами выступили ученые и представители предприятий «Роснефти» самарского региона, которые на протяжении всего этого времени поддерживали инициативу.

Проект стартовал в 2023 году и объединил серьезную научную работу с просветительской деятельностью. На грантовые средства закупили современную фото- и видеоаппаратуру для дистанционного наблюдения. Это позволило орнитологам следить за жизнью орланов-белохвостов, не приближаясь к ним и не создавая стрессовой ситуации: птицы крайне чувствительны к присутствию человека.

Орлан-белохвост — хищная птица из семейства ястребиных. Длина тела: от 70 до 90 см, размах крыльев — от 200 до 230 см, масса — от 4 до 7 кг. Играет важнейшую роль в экосистеме, часто его называют «крылатым санитаром». Поедает больную и снулую рыбу, очищая водоемы, охотится на сусликов, зайцев, ондатр, чаек и гусей, но чаще всего ловит старых или ослабленных животных. Главную угрозу для вида создает именно человек: браконьерство, грязная вода, вырубка деревьев.

В первый год специалисты обследовали территорию Самарской Луки и зафиксировали шесть гнездовий, где появились птенцы. В 2024 году мониторинг продолжился: ученые прошли больше 180 километров по Самарской Луке. С помощью видеокамер удалось заметить, что в некоторых гнездах выкармливается по два, а в одном случае — даже три птенца. Кроме того, орнитологи обнаружили четыре новые пары хищников, что позволило пересмотреть прогнозы по росту численности. Всего в Самарской области сейчас обитает около 200 орланов-белохвостов. Из них 10 пар постоянно гнездятся на Самарской Луке, а к августу этого года ученые ожидают пополнение еще на 20 молодых особей.

Кандидат биологических наук и научный сотрудник нацпарка Евгений Быков напомнил, что раньше орлан-белохвост считался на Самарской Луке перелетным видом. Но после строительства Жигулевской ГЭС вода у плотины перестала замерзать, и хищник теперь может добывать пищу круглый год, превратившись в оседлого жителя. «Эти уникальные детали помогают лучше понять, насколько хрупок баланс, позволяющий редким видам выживать рядом с человеком, и почему усилия по их сохранению должны быть комплексными и долгосрочными», — подчеркнул ученый.

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