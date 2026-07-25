До 15 октября 2026 года в Самарской области действует особый противопожарный режим

В этот период запрещено выжигать сухую траву, разводить костры вне специально оборудованных мест и сжигать мусор. Нарушителям грозят штрафы от 40 тысяч рублей.

Палы травы, вызванные неосторожностью или умышленными действиями, являются одной из главных причин природных пожаров. Они не только уничтожают плодородие почвы, но и могут привести к масштабным возгораниям, угрожая жилым домам, имуществу, а также жизни людей и животных. Дым от горящей травы вреден для здоровья.

Чтобы избежать пожаров и штрафов, откажитесь от выжигания растительности, соблюдайте правила пожарной безопасности и будьте внимательны при обращении с огнем. Ваша сознательность – залог безопасности.