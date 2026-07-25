В регионе состоялся ежегодный фестиваль «Крылья Мечты - спорт доступен каждому»

Соревнования проходили в Самаре в течение двух дней на базе спорткомплекса «Маяк». В программу вошли четыре дисциплины:

футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (юноши, мужчины)

футбол глухих (юноши, мужчины)

ПОДА-футбол на электроколясках (смешанные команды),

футбол ампутантов (мужчины)

Турнир объединил более 200 взрослых и детей от 8 до 50 лет с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Участниками стали воспитанники самарского спортивного клуба «Крылья Мечты», команда по футболу ампутантов ФКА «Сызрань» и команды по ПОДА-футболу на электроколясках из Казани «Интегра» и «Зилант». В составах «Крыльев Мечты» и ФКА «Сызрань» по футболу ампутантов играют ветераны специальной военной операции.

Помимо футбольных матчей, в рамках фестиваля было организовано выполнение нормативов комплекса ГТО для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и мастер-класс от женской команды академии «Крылья Советов» под руководством тренера Галины Комаровой.

Фото: Максим Калинкин/ минспорта СО