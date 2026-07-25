В СОУНБ  откроется выставка художественной фотографии  «Форма, образ, воображение»

31 июля в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие выставки работ участников Международного фестиваля арт-фотографии «Форма, образ, воображение». Экспозиция представит искусство лучших фотографов из Самары, других городов России и четырёх зарубежных стран.

Международный фестиваль «Форма, образ, воображение» посвящён художественной фотографии, жанру который расширил спектр техник работы с кадром, композицией, цветом изображения. Изначально созданная как альтернатива живописи, фотография стала ещё одним способом для художника выразить свои мысли и чувства, возможностью для творческих экспериментов и инструментом визуальной лирики.

«Особое место в экспозиции занимает экзистенциалистская концепция – идея о том, что в условиях внешней суеты и проблем человек способен погрузиться в глубины собственного духовного состояния, задуматься о смысле своего жизненного предназначения. В работах фотохудожников это выражается через визуальные метафоры, ищущие ответы на вопросы внутреннего мира и существования», – поделились организаторы фестиваля.

В состав выставки войдут работы, созданные с использованием таких методов, как длинная выдержка, коллаж, мультиэкспозиция, пиктореализм, применение творческих объективов, в том числе использование монокля, раскрывая богатство выразительных средств в жанре арт-фотографии. Экспозиция «Форма, образ, воображение» будет действовать в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки с 31 июля по 29 августа 2026 года.

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31 июля в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство».

Вход свободный!

16+

Фото: пресс-служба СОУНБ