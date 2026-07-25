В Октябрьске состоится фестиваль народных ремесел «Батрацкая ярмарка»

1 августа в 11:00 в открытом парке Октябрьска состоится фестиваль народных ремесел «Батрацкая ярмарка». Ежегодное событие объединит мастеров декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и ремесел Самарской области и других регионов России. (6+)



Фестиваль пройдет в формате открытого уличного праздника, где гости смогут познакомиться с традиционными ремеслами, пообщаться с мастерами, принять участие в творческих мастер-классах и приобрести авторские изделия ручной работы. В программе — гончарное и кузнечное ремесло, ткачество, резьба по дереву, а также демонстрация других направлений народного творчества.

Особое место в программе займет конкурс «Хлеб — царь стола». Он посвящен богатым хлебопекарным традициям Октябрьска, который многие годы славился Батрацкими подовым хлебом, выпекавшимся по старорусской технологии. Конкурс призван продемонстрировать разнообразие хлебной продукции и сохранить традиции приготовления одного из главных символов русской кухни.

«Батрацкая ярмарка» уже стала одной из визитных карточек Октябрьска, объединяя мастеров, творческие коллективы и ценителей народной культуры. Фестиваль способствует сохранению и популяризации традиционных ремесел, развитию народного творчества и знакомит жителей и гостей региона с культурным наследием Самарской области.



Фестиваль учрежден администрацией городского округа Октябрьск. Организатором выступает МБУ «Культурно-досуговый комплекс „Октябрьский“». Мероприятие проходит при поддержке Агентства социокультурных технологий.

Фото: минкульт СО