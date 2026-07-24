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В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской

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В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской

С 22:00 24 июля в Самаре начнётся обновление трамвайных путей на перекрёстке улиц Пензенской и Владимирской. Как сообщили в городской администрации областной столицы, работы планируется завершить до 20:00 28 июля, пишет Обоз-инфо.

На протяжении всего этого периода трамвайная линия в указанной локации будет полностью выведена из эксплуатации. «Ремонт проводится в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области». В этом году в Самаре уже отремонтировано более 1 километра трамвайных путей на перекрёстках», – отметили в администрации города.

В связи с этим трамваи маршрутов №№ 1, 4, 16 и 23 продолжат курсировать по изменённым схемам. Напомним, они были скорректированы ещё в конце прошлой недели, когда стартовал ремонт участка трамвайной линии по улице Красноармейской, между улицами Агибалова и Спортивной. 

Кроме того, с 22:00 24 июля до 20:00 28 июля перекрёсток улиц Пензенской и Владимирской будет частично недоступен для движения средств индивидуальной мобильности и автотранспорта, включая общественный. Дорога по обеим сторонам трамвайной линии будет сужена, что создаст дополнительные ограничения для водителей. Особое внимание обращают автомобилистов: при движении по улице Владимирской переезд через улицу Пензенскую будет невозможен. Также будут запрещены левосторонние повороты с улицы Пензенской на улицу Владимирскую и с улицы Владимирской на улицу Пензенскую при движении в любом направлении.

Для автобусных маршрутов также разработаны объездные схемы. Автобусы № 13 от улицы Пензенской в направлении улицы Коммунистической поедут через улицы Тухачевского, Киевскую, Чернореченскую, Клиническую с выездом на улицу Коммунистическую, а далее – по своему обычному маршруту. Автобусы №№ 90 и 99 от улицы Коммунистической в сторону улицы Тухачевского проследуют через улицы Клиническую, Чернореченскую и Киевскую, с выездом на улицу Тухачевского, после чего вернутся на обычную трассу. В обратном направлении эти маршруты будут следовать по своим привычным схемам.

Власти приносят горожанам извинения за временные неудобства и просят с пониманием отнестись к необходимости ремонта, который повысит безопасность и комфорт передвижения на общественном транспорте.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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