В Самарской области по нацпроекту ремонтируют дороги к спортивным учреждениям

В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будут отремонтированы автомобильные дороги, ведущие к спортивным объектам: школам олимпийского резерва, стадионам, спорткомплексам и детским секциям. Комфортный подъезд повысит доступность занятий физкультурой и спортом для жителей региона и обеспечит безопасный маршрут для детей и взрослых.

В Борском районе капитально ремонтируют участок трассы Отрадный – Богатое – Борское протяжённостью 2,7 км, которая ведёт к спортшколе «Юность», стадиону РОСТО и спортивно-техническому клубу в селе Борское. На участке уложен нижний слой дорожной одежды, ведутся работы по устройству тротуаров.

В Самаре ремонт охватывает несколько ключевых улиц. Активно ведутся работы на участке Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяжённостью 7,8 км. Дорога входит в маршрут движения к целому ряду спортивных учреждений для детей и взрослых. В настоящее время на объекте ведётся устройство асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, в областном центре ремонтируют дорогу по улице Циолковского, где находится спортивная школа олимпийского резерва № 17. Уже отремонтирована дорога по переулку Гончарова к стадиону «Динамо», завершаются работы на улице Спортивной, ведущей к СШОР № 6 и спорткомплексу «Локомотив».

«Раньше дорога была неровная, с трещинами, а на заезде к стадиону «Локомотив» была яма. Сейчас проезд стал комфортным», — говорит инструктор-методист СШОР № 6 Анастасия Тригубова.

В Тольятти на улице Родины ведётся ремонт дороги к спортивно-техническому комплексу имени Анатолия Степанова. В настоящее время выполняются работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия, также запланирован ремонт посадочных площадок.