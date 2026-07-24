Региональный оператор ГТО проводит конкурс «Иду на рекорд»

При поддержке регионального оператора комплекса «Готов к труду и обороне» в Самарской области проходит личный турнир по выполнению нормативов ВФСК ГТО «Иду на рекорд».

Участниками могут стать все желающие жители Самарской области от 20 до 55 лет, имеющие соответствующий уровень физической подготовки и зарегистрированные в электронной базе данных комплекса ГТО.

Для участия в конкурсе нужно выбрать один из трех видов испытаний ГТО:

пресс за 1 минуту

отжимания за 4 минуты

рывок гири за 4 минуты

и показать свой максимальный результат, записав выполнение на видео. Затем нужно заполнить заявку и вместе с видеозаписью отправить по адресу gto-media@mail.ru.

Этапы конкурса:

дистанционный - до 4 августа

очный финальный этап - 8 августа в рамках Всероссийского Дня физкультурника

Подробные условия участия найдете в регламенте соревнований.