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В Самарской области благодаря нацпроекту благоустроено 23 общественных пространства

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В Самарской области благодаря нацпроекту благоустроено 23 общественных пространства

В Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведутся активные работы по благоустройству новых общественных пространств и дворовых территорий. В 2026 году за счёт средств федерального и областного бюджетов запланировано создание 127 благоустроенных зон и 97 дворовых территорий.

В настоящее время в регионе завершено благоустройство 23 общественных пространств в Большечерниговском, Камышлинском, Красноармейском, Пестравском, Приволжском, Кинельском, Алексеевском и Безенчукском районах. В высокой стадии готовности (99%) находятся 25 новых точек притяжения, а на 47 объектах работы выполнены более чем на 50%.

В селе Екатериновка Безенчукского района завершено благоустройство пляжа. К зоне отдыха проложили дорожку и оборудовали ограждение по периметру. Также установлены кабинки для переодевания, обустроен пост спасателей, появились лавочки, урны и пергола. «Приятное место получилось: можно и от солнца спрятаться под перголой, и ноги не обжигать, когда идёшь переодеваться в новую кабинку», — рассказывает жительница села Александра Сергеева.

В селе Новое Усманово Камышлинского района построена спортивная площадка с уличными тренажёрами и скамейками для отдыха после тренировки. А в районном центре — селе Камышла — обустроили парковку и зону отдыха у спортивной школы.

В Клявлино построили новую детскую игровую площадку с ярким и современным оборудованием. Детский игровой комплекс «Фрегат» уже появился и в селе Большая Черниговка.

В посёлке Варламово Сызранского района завершается первый этап благоустройства общественной зоны «СВОя территория», в рамках которого появятся тротуар, освещение, парковые скамейки и урны. Также завершаются работы по строительству игровой площадки в селе Новая Рачейка.

«Эти объекты выбирали жители Самарской области, и она набрали наибольшее количество голосов по итогам онлайн-голосования в 2025 году», - подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях. Всероссийское голосование за благоустройство новых общественных пространств по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ежегодно проходит на портале «Госуслуги».

Дополнительно в этом году в Самарской области появятся 4 новые общественные территории, которые стали победителями X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

- аллея, ведущая к первой ГЭС Поволжья в Сызрани;

- новая интерпретация сквера «Голубые ели» в Новокуйбышевске;

- благоустройство территории, прилегающей к Дворцу культуры имени А. М. Горького (1-й этап) в Чапаевске;

- «Аллея мечты» — благоустройство по улице Ленина от Кирпичного переулка до спуска у Вознесенской церкви (1-й этап) в Октябрьске.

«Аллея мечты» в Октябрьске соединит центральную площадь города и Открытый парк. Новое пространство для семейного отдыха будет разделено на тематические зоны, где появятся современные места для отдыха, малые архитектурные формы и зелёные насаждения. Сейчас на объекте ведётся укладка асфальтобетонного покрытия и тротуарной плитки. Параллельно идут работы по прокладке инженерных сетей, затем начнётся монтаж опор освещения и масштабное озеленение территории.

«Для нас, людей старшего поколения, такие изменения — настоящая радость. Здорово, что про наш город не забывают», — делится житель Октябрьска, пенсионер Виктор Петрович.

К середине лета также завершены работы по благоустройству 33 из 97 дворовых территорий. Готовность ещё 33 дворов составляет более 80%. Благоустройство этих зон должно быть полностью завершено к 1 сентября.

Фото – социальные сети губернатора Самарской области

 

 

 

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