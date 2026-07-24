 Продолжается покос газонов в Самаре

В Самаре продолжается сезонный покос травы. По 1 циклу работы проведены на территории 472,42 га, по 2 циклу (повторный покос) - 465,22 га, по 3 циклу 135,44 га, а по 4 циклу 14,45.



24 июля запланированы работы по адресам (по погодным условиям):



Масленникова проспект от Маломосковской ул. до ул. Ново - Садовой

Академика Платонова от ул. Кольцевой до ул. Ново - Садовой

Корабельная от ул. Революционной до Четвертого проезда

Стромиловское шоссе от Стромиловского шоссе до моста через реку Подстепновка

Ефрема Медведева

Автомобильная дорога вдоль музея им. Алабина

ул. Жигулёвская от ул. Силовой до Московского шоссе

Аэродромная от ул. Авроры до ул. Промышленности

ул. Силовая

Чекистов от Аэропортовского шоссе до ул. Магистральной

"Чекистов" мост

Магистральная от ул. Литвинова до ул.Чекистов

Мирная от пр. Кирова до ул. Майской

Проезд вдоль ул. Солнечной от ул. Георгия Димитрова до 9 просеки 5-я линия

Проезд от ул. Ташкентской, вдоль больницы Середавина с выездом на Московское шоссе

Ремесленный переулок от ул. Каховской до проспекта Кирова

Воеводина от ул. Металлургической до Зубчаниновского шоссе

Металлургическая от ул. Магистральной до ул. Товарной

Путейская от ул. Енисейской до ул. Дальневосточной

Строителей от ул. Енисейской до тупика (забора)