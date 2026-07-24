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24 июля в Самаре запланированы работы по 20 адресам.
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Ночью 25 июля местами в регионе ожидается гроза
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 25 по 29 июля  местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс.
С 25 по 29 июля  местами в губернии ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
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 Продолжается покос газонов в Самаре

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24 июля в Самаре запланированы работы по 20 адресам.

В Самаре продолжается сезонный покос травы. По 1 циклу работы проведены на территории 472,42 га, по 2 циклу (повторный покос) - 465,22 га, по 3 циклу 135,44 га, а по 4 циклу 14,45.

24 июля запланированы работы по адресам (по погодным условиям):

 Масленникова проспект от Маломосковской ул. до ул. Ново - Садовой
 Академика Платонова от ул. Кольцевой до ул. Ново - Садовой
 Корабельная от ул. Революционной до Четвертого проезда
 Стромиловское шоссе от Стромиловского шоссе до моста через реку Подстепновка
 Ефрема Медведева
 Автомобильная дорога вдоль музея им. Алабина
 ул. Жигулёвская от ул. Силовой до Московского шоссе
 Аэродромная от ул. Авроры до ул. Промышленности
 ул. Силовая
 Чекистов от Аэропортовского шоссе до ул. Магистральной
 "Чекистов" мост
 Магистральная от ул. Литвинова до ул.Чекистов
 Мирная от пр. Кирова до ул. Майской
 Проезд вдоль ул. Солнечной от ул. Георгия Димитрова до 9 просеки 5-я линия
 Проезд от ул. Ташкентской, вдоль больницы Середавина с выездом на Московское шоссе
 Ремесленный переулок от ул. Каховской до проспекта Кирова
 Воеводина от ул. Металлургической до Зубчаниновского шоссе
 Металлургическая от ул. Магистральной до ул. Товарной
 Путейская от ул. Енисейской до ул. Дальневосточной
 Строителей от ул. Енисейской до тупика (забора)

 

Теги: Самара

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