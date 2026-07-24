Творческие площадки в Самарском Дворце ветеранов приглашают гостей и предлагают освоить искусство танца или пения

За окном — календарное лето, но теплый сезон — это не повод отказываться от активной социальной жизни, искусства и общения в пользу досуга на приусадебных и дачных участках. Администрация Самары и городские организации постоянно работают над тем, чтобы горожане «серебряного» возраста были активны, получали возможности для захватывающего и полезного досуга и могли развивать свои социальные связи.



Так, Самарский Дворец ветеранов предлагает всем желающим реализоваться в новом качестве и освоить искусство танца или пения. Каждую неделю в актовом зале учреждения на ул. Мориса Тореза, 103А открывает свои двери для гостей танцевальная ретро-площадка «Чтобы сердце и душа были молоды».



«Мы приглашаем всех самарцев, независимо от возраста, присоединиться к событиям Дворца ветеранов и раскрыть в себе новые таланты, приобрести интересные хобби или вспомнить знакомые мелодии. Здесь особая атмосфера, наполненная смехом, эмоциями и общением. Уже 29 июля в 15:00 на нашей уютной музыкальной и танцевальной ретро-площадке «Чтобы сердце и душа были молоды» состоится следующая встреча. Приходите танцевать, общаться и чувствовать себя молодыми душой и сердцем!» – сказала директор Самарского дворца ветеранов Ольга Баранова.



По традиции, по четвергам актовый зал Самарского Дворца ветеранов превращается в площадку музыкальной гостиной «Караоке хором». Стать участником песенного марафона можно с 15:00. В программе — хорошо знакомые композиции, от народных песен и романсов до хитов советской и российской эстрады.



Узнать более подробную информацию о мероприятиях и активностях, на которых можно найти новых друзей и расширить свои творческие горизонты, можно по телефону +7 (846) 261-39-43, на сайте https://dv-samara.ru/ или в группе Самарского Дворца ветеранов по ссылке https://vk.com/dvoretc_veteranov?ysclid=mrx5s1tjtf447949441.

Фото: пресс-служба администрации Самары