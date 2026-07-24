Творческие площадки в Самарском Дворце ветеранов приглашают гостей и предлагают освоить искусство танца или пения

Я нашел ошибку
Главные новости:
На пляже Загородного парка Самары появился новый деревянный настил. Это ручная работа специалистов Ставропольского лесного управления.
Спускаться к воде стало комфортнее: на пляже Загородного парка появился новый деревянный настил
Температура воздуха ночью +18, +23°С, днем +30, +35°С.
25 июля в регионе без осадков, до +35°С
Второй этап организован на базе пяти медучреждений -   в Самаре, Тольятти и Сызрани. В этом году около 2000 человек уже проверили свое здоровье.
В регионе: углубленную диспансеризацию прошли около 2000 участников СВО в этом году
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел промежуточные итоги благоустройства территорий по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», о которых сообщил в своем канале в МАХ.
Вячеслав Федорищев подвел промежуточные итоги благоустройства территорий по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
В стенах монастыря прошёл удивительный по своей теплоте и искренности концерт «Голос сердца» для семей участников специальной военной операции.
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
30 июля в 19:00 в культурном центре ЗИМ Галерея пройдет финал проекта "Руки не помнят. Забытые ремесла старой Самары".
В культурном центре ЗИМ Галерея пройдет финал проекта "Руки не помнят. Забытые ремесла старой Самары"
Государственная Дума РФ приняла пакет законов, расширяющих меры поддержки ветеранов боевых действий и семей погибших участников СВО. Инициативы подготовлены при активном участии партии «Единая Россия».
Александр Живайкин: вдовы и ветераны СВО получат новые права и поддержку
Срок проведения гидравлических испытаний тепловых сетей от Привокзальной отопительной котельной продлён до конца суток 28 июля. Это связано с необходимостью устранения дефектов на магистральных участках.
В Самаре продлен срок проведения гидравлических испытаний тепловых сетей от Привокзальной отопительной котельной
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.4
-0.08
EUR 89.44
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»
В Самаре в ТК "Амбар" пройдет День красоты и стиля
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Творческие площадки в Самарском Дворце ветеранов приглашают гостей и предлагают освоить искусство танца или пения

251
В Самаре постоянно работают над тем, чтобы горожане «серебряного» возраста были активны, получали возможности для захватывающего и полезного досуга и могли развивать свои социальные связи.

За окном — календарное лето, но теплый сезон — это не повод отказываться от активной социальной жизни, искусства и общения в пользу досуга на приусадебных и дачных участках. Администрация Самары и городские организации постоянно работают над тем, чтобы горожане «серебряного» возраста были активны, получали возможности для захватывающего и полезного досуга и могли развивать свои социальные связи.

Так, Самарский Дворец ветеранов предлагает всем желающим реализоваться в новом качестве и освоить искусство танца или пения. Каждую неделю в актовом зале учреждения на ул. Мориса Тореза, 103А открывает свои двери для гостей танцевальная ретро-площадка «Чтобы сердце и душа были молоды».

«Мы приглашаем всех самарцев, независимо от возраста, присоединиться к событиям Дворца ветеранов и раскрыть в себе новые таланты, приобрести интересные хобби или вспомнить знакомые мелодии. Здесь особая атмосфера, наполненная смехом, эмоциями и общением. Уже 29 июля в 15:00 на нашей уютной музыкальной и танцевальной ретро-площадке «Чтобы сердце и душа были молоды» состоится следующая встреча. Приходите танцевать, общаться и чувствовать себя молодыми душой и сердцем!» – сказала директор Самарского дворца ветеранов Ольга Баранова.

По традиции, по четвергам актовый зал Самарского Дворца ветеранов превращается в площадку музыкальной гостиной «Караоке хором». Стать участником песенного марафона можно с 15:00. В программе — хорошо знакомые композиции, от народных песен и романсов до хитов советской и российской эстрады.

Узнать более подробную информацию о мероприятиях и активностях, на которых можно найти новых друзей и расширить свои творческие горизонты, можно по телефону +7 (846) 261-39-43, на сайте https://dv-samara.ru/ или в группе Самарского Дворца ветеранов по ссылке https://vk.com/dvoretc_veteranov?ysclid=mrx5s1tjtf447949441.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Температура воздуха ночью +18, +23°С, днем +30, +35°С.
24 июля 2026, 18:48
25 июля в регионе без осадков, до +35°С
Температура воздуха ночью +18, +23°С, днем +30, +35°С. Экология
25
Второй этап организован на базе пяти медучреждений -   в Самаре, Тольятти и Сызрани. В этом году около 2000 человек уже проверили свое здоровье.
24 июля 2026, 18:29
В регионе: углубленную диспансеризацию прошли около 2000 участников СВО в этом году
Второй этап организован на базе пяти медучреждений -   в Самаре, Тольятти и Сызрани. В этом году около 2000 человек уже проверили свое здоровье. Здравоохранение
149
30 июля в 19:00 в культурном центре ЗИМ Галерея пройдет финал проекта "Руки не помнят. Забытые ремесла старой Самары".
24 июля 2026, 17:19
В культурном центре ЗИМ Галерея пройдет финал проекта "Руки не помнят. Забытые ремесла старой Самары"
30 июля в 19:00 в культурном центре ЗИМ Галерея пройдет финал проекта "Руки не помнят. Забытые ремесла старой Самары". Общество
103
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов
24 июля 2026  14:03
Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов
278
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
24 июля 2026  12:16
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
344
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
23 июля 2026  13:08
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
850
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
23 июля 2026  10:38
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
418
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
23 июля 2026  10:29
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
560
Весь список