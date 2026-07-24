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Специалисты «РКС-Самара» проведут плановые ремонтно-профилактические работы на предстоящей  неделе

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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения 26, 30 и 31 июля.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

26 июля
В связи с заменой пожарных гидрантов с 09:00 до 17:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Минусинская, 5; ул. Спутника, 1, 7, 10, 12; ул. Таганская, 7-13; ул. Лысвенская, 2, 10, 11, 31-71; ул. 40-лет Пионерии, 10, 16, 19-23; ул. Ржевская, 7, 11; ул. Старо-Набережная, 90-108; Бурейский пер., 1-17; Енисейский пер., 5-15; Шилкинский пер., 2-10; Минусинский пер., 17-25; Катунский пер., 1-10; ул. Фасадная, 1-22; ул. Кишиневская, 1-16; ул. Калининградская, 9, 11, 20, 22, 24; Молодежный пер., 11-20; Торговый пер., 23-28; ул. Стадионная, 1, 1а; ул. Грозненская, 2-10; ул. Рижская, 1-9; ул. Нефтяников, 2-51; пер. Строителей, 1-11; ул. Молдавская, 1-22.

30 июля
В связи с работами по технологическому присоединению с 08:00 до 02:00 31.07.2026 будет отключено ХВС по адресам: ул. М. Горького, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 58Б, 64, 66, 74, 98А, 98; ул. Комсомольская, 3, 5, 7, 7Б.
По адресу ул. М. Горького, 35 будет установлен бойлер.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара Самара

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