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В лабораторию «РКС-Самара» закупили новое оборудование

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В испытательный центр качества природной и питьевой воды (ИЦКВ) «РКС-Самара» закупили новый атомно-абсорбционный спектрометр.

В испытательный центр качества природной и питьевой воды (ИЦКВ) «РКС-Самара» закупили новый атомно-абсорбционный спектрометр. На этом приборе проводятся исследования на содержание металлов. Новый прибор более современный и технологичный, позволит повысить качество и скорость анализов воды.

Мониторинг качества природной и питьевой воды в «РКС-Самара» проводится по более чем 70 показателям: микробиологическим, физико-химическим, паразитологическим, радиологическим. Самое частое исследование – на содержание хлора – проводится каждый час. А всего за полгода на предприятии выполнили плановых 101 375 анализов природной и питьевой воды.

Обновление лабораторного оборудования проводится регулярно, это важный критерий для обеспечения высокого качества при очистке и подготовке питьевой воды для Самары.

В мае 2026 года экспертная группа, назначенная Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), проверяла образование и квалификацию персонала лаборатории, наличие и работоспособность оборудования, правильность заполнения документов и, конечно, качество проведения анализов.

Экспертиза федерального уровня подтвердила, что лаборатория «РКС-Самара» соответствует всем требованиям и критериям аккредитации. Самарцы могут быть уверены: питьевая вода, которая подаётся в городскую систему водоснабжения, отвечает всем нормам, за её качеством следят проверенные компетентные специалисты с использованием самого современного лабораторного оборудования.

Дополнительный санитарный надзор за работой ИЦКВ осуществляет Роспотребнадзор по Самарской области.

 

Фото:   пресс=служба «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

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