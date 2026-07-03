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Специалисты «РКС-Самара» проведут ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе

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В ночь на 4 июля специалисты "РКС-Самара" приступят к восстановлению водопроводной линии на ул. Гагарина в районе 145 дома.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Внимание! Изменение схемы движения из-за ремонтных работ.

В ночь на 4 июля специалисты "РКС-Самара" приступят к восстановлению водопроводной линии на ул. Гагарина в районе 145 дома. В связи с этим на проезжей части на перекрёстке улиц Гагарина и Советской Армии с 20:00 будет изменена схема движения автотранспорта. Движение будет осуществляться только по первым полосам прямо и направо. Поворот налево будет временно невозможен по всем направлениям. Ориентировочный срок окончания работ пока не определён, специалисты приложат все усилия, чтобы восстановить штатную схему в кратчайшие сроки.

7 июля
В связи с устранением утечки с 10:00 до 21:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Черемшанская, 139, 139а, 147, 158, 160; ул. Нагорная, 138, 138а, 138б, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153.

В связи с заменой задвижки диаметром 150 мм с 11:00 до 12:00 будет отключено ХВС по адресу: ул. Ново-Комсомольская, 34а.

8 июля
В связи с устранением утечки с 20:00 8 июля до 08:00 9 июля будет отключено ХВС по адресам: ул. Зеленая, 4-25; ул. Кишиневская, 1-24; ул. Калининградская, 1-52; ул. Стадионная, 1-14; ул. Грозненская, 1-42; ул. Фасадная, 1-28; ул. 40 лет Пионерии, 15-24; Пугачевский тракт, 8-80; ул. Рижская, 1-9; пер. Строителей, 1-13; ул. Молдавская, 1-24; ул. Нефтяников, 2-51; пер. Торговый, 1-28; пер. Долотный, 4-16; пер. Новомолодежный, 1-11; пер. Молодежный, 11-24; ул. Придорожная, 5-17; ул. Медицинская, 1-17; ул. Бакинская, 5-40; ул. Эльтонская, 4-8; ул. Трубная, 1-53; ул. Ржевская, 1-37; ул. Олонецкая, 1-29; ул. Вологодская, 1-15; ул. Боровая, 4-30; ул. Опорная, 1-13; ул. Собинская, 1-25; ул. Ляпиговская, 1-9; ул. Фестивальная, 1-6; ул. Восковая, 3-7; ул. Ковровская, 4-10; ул. Арбатская, 1-9; ул. Заводская, 1-5; пер. Ново-Молодежный, 1а, 13а; пер. Долотный, 15; ул. Фасадная, 21а; пер. Молодежный, 19а, 20а; ул. Зеленая, 8а, 15а; ул. Фестивальная, 3а; ул. 40 лет Пионерии, 16; ул. Фасадная, 2а, 19; ул. Медицинская, 2; пер. Долотный, 4; ул. Ляпиговская, 3а.

В связи с заменой задвижки диаметром 300 мм с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Демократическая, 20, 22а, 24а, 32; ул. Ташкентская, 246, 248; ул. Солнечная, 67.

9 июля
В связи с работами по врезке МКД с 08:00 9 июля до 03:00 10 июля будет отключено ХВС по адресам: ул. Спортивная, 1, 1а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 11, 15, 17; ул. Красноармейская, 104, 117, 119, 121, 125, 125а, 127, 127а, 129; ул. Агибалова, 12; Комсомольская площадь, 3.
По адресу ул. Спортивная/ул. Красноармейская будет установлен бойлер.

В связи с устранением утечки диаметром 150 мм с 10:00 до 12:55 будет отключено ХВС по адресам: ул. Ленина, 7, 9, 11, 15.

В связи с заменой технического узла с 10:00 до 13:15 будет осуществляться подача воды с пониженным давлением по адресам: ул. Ерошевского, 70, 72, 74; ул. Мичурина, 143; ул. Революционная, 75, 77.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара Самара

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