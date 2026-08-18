На улице Промышленности в Самаре столкнулись три автомобиля

Сотрудники полиции работали на месте ДТП в Самаре. Из собранных сотрудниками госавтоинспекции сведений следует: 18.08.2026 г. В 19:14, мужчина 1993 г.р., управляя автомобилем BMW, двигался по ул. Промышленности в направлении ул. Партизанская. В пути следования, возле дома №241, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Opel, под управлением водителя-женщины 2001 г.р. и с автомобилем Mercedes-Benz, под управлением женщины-водителя 1978 г.р., двигающимися во встречном направлении. В

одитель и пассажир 2000 г.р. автомобиля Opel доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области