Большие гастроли Санкт-Петербургского театра "Суббота" на сцене ТЮЗ "Дилижанс"

С 7 по 10 октября 2026 года состоятся «Большие гастроли» Санкт-Петербургского театра «Суббота» в Тольятти, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. 16+



По словам Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, «главная цель Всероссийского гастрольно-концертного плана — познакомить как можно больше жителей страны с творчеством наших национальных коллективов и театров. Ежегодно к проекту присоединяются новые участники, и мы безумно рады, что наша творческая семья постоянно растет. Так наши уникальные культурные традиции, музыкальные и театральные школы не только сохраняются, но и обретают новых поклонников по всей России».



На сцене МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» пройдут показы спектаклей: «Ревизор», «Наш городок», «Пять историй про любовь», «Море», «Денискины рассказы».

Фото: минкульт СО