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Большие гастроли Санкт-Петербургского театра "Суббота" на сцене ТЮЗ "Дилижанс"

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С 7 по 10 октября 2026 года состоятся «Большие гастроли» Санкт-Петербургского театра «Суббота» в Тольятти, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

С 7 по 10 октября 2026 года состоятся «Большие гастроли» Санкт-Петербургского театра «Суббота» в Тольятти, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.  16+

По словам Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, «главная цель Всероссийского гастрольно-концертного плана — познакомить как можно больше жителей страны с творчеством наших национальных коллективов и театров. Ежегодно к проекту присоединяются новые участники, и мы безумно рады, что наша творческая семья постоянно растет. Так наши уникальные культурные традиции, музыкальные и театральные школы не только сохраняются, но и обретают новых поклонников по всей России».

На сцене МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» пройдут показы спектаклей: «Ревизор», «Наш городок», «Пять историй про любовь», «Море», «Денискины рассказы».

 

Фото:   минкульт СО

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