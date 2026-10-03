Министр культуры Республики Беларусь Марат Марков и Ирина Калягина провели переговоры в Минске

Министр культуры Республики Беларусь Марат Сергеевич Марков и министр культуры Самарской области Ирина Евгеньевна Калягина провели переговоры в Минске.

Стороны обсудили дальнейшее развитие культурного сотрудничества между Беларусью и Самарской областью, отметив его многолетний и содержательный характер.

Участники встречи отметили, что культурный диалог Беларуси и Самарской области продолжает развиваться, создавая новые возможности для творческого обмена, укрепления профессиональных связей и взаимного обогащения культурной жизни.

Реализуются соглашения о сотрудничестве, проходят обменные гастроли театров и творческих коллективов, совместные культурные проекты. В них принимают участие артисты, мастера народных промыслов, юные таланты и специалисты сферы культуры.

В апреле этого года в Самарской области состоялись Дни культуры Республики Беларусь, которые представили российской публике музыкальное, кинематографическое и прикладное искусство братской страны.

Ответным шагом стали Дни культуры Самарской области в Беларуси. Их насыщенная программа позволит белорусскому зрителю ближе познакомиться с историей, культурными традициями и современным творчеством Самарского края.

Фото: минкульт СО