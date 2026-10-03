в Самаре аптечная корзина подорожала до 6801 рубля

В сентябре аптечный рынок показал рост на фоне возвращения простудного сезона: среднее изменение продаж по десяти категориям составило +8,3% в рублях относительно августа. Средняя стоимость аптечной корзины по 28 городам выросла примерно на 1% и достигла 6971 руб. Источник — «Индекс Megapteka.ru».
#Начало простудного сезона
Продажи категории «Простуда и грипп» выросли почти на 60% в рублях и на 66% в упаковках. Её доля увеличилась на 3,4 п.п. в денежном выражении, до 10,2%, и на 6,1 п.п. в упаковках, до 18,3%. Категория показала самый заметный рост продаж сентября.
#Рост отдельных категорий
Помимо простудных средств, рост продаж в рублях показали:
- Боль и воспаление: +13,4%.
- Лекарства от инфекций: +12,1%.
- Нервная система и психическое здоровье: +5%.
Продажи препаратов для зрения выросли на 1,7%, средств для сердца и сосудов — на 1,2%, препаратов для ЖКТ и печени — на 0,9%.
#Слабые категории
Снижение продаж в рублях показали:
- Контрацептивы: −8,9%.
- Аллергия: −2,2%.
Продажи эндокринных препаратов практически не изменились: −0,1% в рублях, при этом количество проданных упаковок сократилось на 3,1%.
#Средняя цена корзины
Средняя стоимость аптечной корзины по 28 городам составила около 6971 руб. против 6906 руб. в августе.
Самые дорогие аптечные корзины в сентябре:
- Санкт-Петербург — 7544 руб.
- Мурманск — 7367 руб.
- Калининград — 7329 руб.
Самые доступные:
- Ульяновск — 6598 руб.
- Екатеринбург — 6698 руб.
- Липецк — 6734 руб.
Больше всего цены выросли в Мурманске (+4,9%), Ставрополе (+3,5%) и Самаре (+3,4%). Наибольшее снижение зафиксировано в Омске (−3,7%), Воронеже (−3,3%) и Москве (−3,1%).
В сентябре аптечные продажи в Самаре выросли примерно на 2%, а средняя стоимость корзины увеличилась на 3% — до 6 801 рубля. Сильнее всего вырос спрос на простудные (+60%) и обезболивающие средства (+12%), тогда как продажи контрацептивов снизились на 33%, а препаратов для зрения — на 11%.