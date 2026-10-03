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В Самаре аптечная корзина подорожала до 6801 рубля

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в Самаре аптечная корзина подорожала до 6801 рубля

В сентябре аптечный рынок показал рост на фоне возвращения простудного сезона: среднее изменение продаж по десяти категориям составило +8,3% в рублях относительно августа. Средняя стоимость аптечной корзины по 28 городам выросла примерно на 1% и достигла 6971 руб.  Источник — «Индекс Megapteka.ru».

#Начало простудного сезона

Продажи категории «Простуда и грипп» выросли почти на 60% в рублях и на 66% в упаковках. Её доля увеличилась на 3,4 п.п. в денежном выражении, до 10,2%, и на 6,1 п.п. в упаковках, до 18,3%. Категория показала самый заметный рост продаж сентября.

#Рост отдельных категорий

Помимо простудных средств, рост продаж в рублях показали:

  • Боль и воспаление: +13,4%.
  • Лекарства от инфекций: +12,1%.
  • Нервная система и психическое здоровье: +5%.

Продажи препаратов для зрения выросли на 1,7%, средств для сердца и сосудов — на 1,2%, препаратов для ЖКТ и печени — на 0,9%.

#Слабые категории

Снижение продаж в рублях показали:

  • Контрацептивы: −8,9%.
  • Аллергия: −2,2%.

Продажи эндокринных препаратов практически не изменились: −0,1% в рублях, при этом количество проданных упаковок сократилось на 3,1%.

#Средняя цена корзины

Средняя стоимость аптечной корзины по 28 городам составила около 6971 руб. против 6906 руб. в августе.

Самые дорогие аптечные корзины в сентябре:

  • Санкт-Петербург — 7544 руб.
  • Мурманск — 7367 руб.
  • Калининград — 7329 руб.

Самые доступные:

  • Ульяновск — 6598 руб.
  • Екатеринбург — 6698 руб.
  • Липецк — 6734 руб.

Больше всего цены выросли в Мурманске (+4,9%), Ставрополе (+3,5%) и Самаре (+3,4%). Наибольшее снижение зафиксировано в Омске (−3,7%), Воронеже (−3,3%) и Москве (−3,1%).

В сентябре аптечные продажи в Самаре выросли примерно на 2%, а средняя стоимость корзины увеличилась на 3% — до 6 801 рубля. Сильнее всего вырос спрос на простудные (+60%) и обезболивающие средства (+12%), тогда как продажи контрацептивов снизились на 33%, а препаратов для зрения — на 11%.

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