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Вирусолог назвала первые признаки гонконгского гриппа

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Вирусолог назвала первые признаки гонконгского гриппа

Резкий подъем температуры с повторными колебаниями, выраженная слабость, головная боль и мышечные боли могут свидетельствовать о начале заболевания гонконгским гриппом. Об этом 2 октября рассказала доктор медицинских наук, инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.

«Симптомы гонконгского гриппа — это резкое и стремительное повышение температуры, слабость, боль в мышцах, головная боль, ломота в теле. Но важна еще одна характеристика этого вируса — то, что идет волнообразное течение температурного подъема. Температура то снижается, то вновь повышается», — заявила она «РИА Новости».

На следующий день после появления первых симптомов обычно присоединяются кашель, першение или боль в горле и насморк, отметила Малинникова. Чтобы снизить риск осложнений и тяжелого течения инфекции, вирусолог рекомендовала пройти вакцинацию против гриппа.

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