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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанка из-за штрафов чуть не лишилась машины

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Самарчанка из-за штрафов чуть не лишилась машины

Жительница г. Самара неоднократно нарушала правила дорожного движения и не оплачивала выписанные ей штрафы за неаккуратное вождение. В результате она накопила долг в 135 тысяч рублей.
В связи с тем, что добровольно женщина погашать задолженность не собиралась, сотрудниками Службы был объявлен в розыск ее автомобиль.

В ходе разыскных мероприятий сотрудниками отделения исполнительного розыска было установлено, где именно должница паркует свой «Volkswagen Polo». В ходе совершения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель проинформировал женщину об аресте транспортного средства и отправки его на специализированную стоянку.
Осознав, что может расстаться со своей иномаркой, должница полностью погасила задолженность в 135 тысяч рублей.

Теги: Судебные приставы

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