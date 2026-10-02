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В Самарской области отметили 100-летний юбилей со дня создания метрологической службы

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В Самарской области отметили 100-летний юбилей со дня создания метрологической службы

В четверг, 1 октября 2026 года, поздравления со 100-летним юбилеем Самарского центра метрологии, стандартизации и измерений принимали сотрудники службы – инженеры, метрологи, специалисты по стандартизации.

Поздравить работников «Росстандарта» от имени Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева прибыл его первый заместитель – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов.

Региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области - это подведомственная организация Росстандарта, которая обеспечивает единство измерений и техническое регулирование в регионе.

История службы началась с 1 октября 1926 года, когда в Самаре была создана самостоятельная Поверочная Палата мер и весов. До этого в губернии действовало отделение Саратовской поверочной палатки, которое занималось в основном поверкой и клеймением весов и гирь.

Одной из первых задач, которую, которую решала в масштабах страны вновь созданная служба стандартизации, стал переход к международной десятичной метрической системе мер и весов. За основу измерений были приняты метры (вместо аршина) и килограммы (вместо фунта). Это было важно не только для внутренней унификации, но и для налаживания связей с другими странами, развития международной торговли. В решении этой задачи участвовала и самарская служба.

Сегодня Самарский центр является одним из крупнейших в Поволжье. Здесь трудятся более 300 профессионалов, а уникальная метрологическая база включает в себя почти 1800 эталонов и приборов.

«Работа вашего учреждения — это невидимый, но крайне важный каркас экономики региона. Без точных измерений, без единых стандартов невозможно ни промышленное производство, ни строительство, ни здравоохранение, ни торговля. Вы защищаете интересы потребителей и помогаете бизнесу соответствовать самым строгим требованиям.

Более 400 крупных и средних предприятий и тысячи субъектов малого бизнеса доверяют вам точность своих измерений, и среди них – компании, которые представляют   ключевые отрасли экономики.  

Отдельно хочу отметить ваш вклад в импортозамещение и работу с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Ваш труд способствует   не только на экономическому развитию страны, но и росту ее оборонной мощи. Это именно та работа, которая сегодня особенно нужна всем нам», – передал метрологам слова поздравления от Губернатора Виталий Шабалатов.

В настоящее время основными   направлениями деятельности центра метрологии являются   поверка и калибровка средств измерений (более 1000 типов приборов), сертификационные испытания товаров народного потребления, строительных материалов, продуктов питания, нефтепродуктов и других видов продукции (по результатам испытаний выдаются протоколы и сертификаты соответствия), метрологическая экспертиза технической документации, техническое обслуживание медицинской техники, радиационный контроль.

«В ваших руках целые отрасли промышленности, это требует серьезных компетенций, новых знаний и постоянного совершенствования навыков, поскольку любая ошибка в этой сфере может обернуться большими потерями. Хочу поздравить вас с замечательной датой, пожелать всем здоровья, благополучия, профессионального роста и дальнейших успехов в труде на благо Самарской области и ее жителей», - поздравил собравшихся Виталий Шабалатов.

Отличившимся сотрудникам председатель Правительства вручил государственные награды.

Поздравить метрологов с праздником прибыл глава Росстандарта Антон Шалаев. «За эти 100 лет проделан очень большой путь. От буквально нескольких людей-поверителей, которые работали здесь в 2026 году, до первой двадцатки крупнейших центров стандартизации, метрологии и испытаний в Российской Федерации. Работают свыше 300 профессиональных инженеров, в центре более трех тысяч высокоточных средств измерения», - подчеркнул Антон Шалаев. В юбилей глава Росстандарта пожелал центру не прекращать развития и всегда слышать инициативы предприятий.

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