Я нашел ошибку
Главные новости:
Для более чем 25_5 тыс. педагогических работников Отделение СФР по Самарской области выплачивает пенсии
Для более чем 25_5 тыс. педагогических работников Отделение СФР по Самарской области выплачивает пенсии
В Шигонском районе вступил в силу обвинительный приговор за ложный донос
В Шигонском районе вступил в силу обвинительный приговор за ложный донос
Новый «Финист» впервые отправился из Самары в Пензу
Новый «Финист» впервые отправился из Самары в Пензу
В Самаре прошла акция «Сохраним лес» - 180 человек собрали 500 кг желудей для будущих дубрав региона
В Самаре прошла акция «Сохраним лес» - 180 человек собрали 500 кг желудей для будущих дубрав региона
41% самарцев хотели бы заниматься производственной гимнастикой на работе
41% самарцев хотели бы заниматься производственной гимнастикой на работе
Мошенники выманили у молодой жительницы Самарского региона 270 000 тысяч рублей
Мошенники выманили у молодой жительницы Самарского региона 270 000 тысяч рублей
В Самарской области отметили 100-летний юбилей со дня создания метрологической службы
В Самарской области отметили 100-летний юбилей со дня создания метрологической службы
Молодежный проект «Пляжный дозор» получит финансовую поддержку от государства
Молодежный проект «Пляжный дозор» получит финансовую поддержку от государства
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.25
-0.31
EUR 94.53
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре прошла акция «Сохраним лес» - 180 человек собрали 500 кг желудей для будущих дубрав региона

136
В Самаре прошла акция «Сохраним лес» - 180 человек собрали 500 кг желудей для будущих дубрав региона

1 октября в парке Гагарина в Самаре прошла акция «Сохраним лес» по сбору желудей дуба черешчатого. К ней присоединились 180 человек — волонтёры, студенты самарских вузов, лесоводы, сотрудники Минприроды и предприятий региона.

Парк Гагарина выбран местом проведения акции не случайно: растущие здесь дубы — это естественное лесное насаждение первой генерации, что делает местные семена особенно ценными для воспроизводства качественных лесов. Дуб черешчатый — одна из главных лесообразующих пород области, и сбор его желудей стартует в первых числах октября. Во время акции волонтёры собрали 500 кг семян.

«С этого объёма мы получим в перспективе 112,5 тысячи сеянцев дуба, — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артём Ефимов.Это не только весомая помощь лесоводам в наращивании объёмов посева в питомниках, но и вовлечение жителей в экологическую повестку, осознание ценности труда и сложного процесса лесовосстановления».

Для самарских студентов участие в такой акции стало новым опытом: традиционно «Сохраним лес» ассоциируется с посадкой деревьев, а в этом году границы мероприятия расширили до заготовки семян.

«Здорово, что такая акция объединяет людей. Сегодня мы сделали небольшой, но важный вклад в экологию нашей страны и будущее самарских лесов», — прокомментировал студент ПГУТИ Максим Павлов.

Однако, как отмечают участники, сбор желудей только со стороны кажется простым занятием. Заготовка семян требует внимательности и терпения — и порой превращается в настоящую «борьбу» за урожай с местными обитателями парка.

«Это только на первый взгляд может показаться, что собирать жёлуди просто. На самом деле каждый нужно осмотреть: целый он или нет, повреждён червячками или уже пророс. Это кропотливый труд. Ещё и белки периодически подбегают — «воруют». Наверное, думают, что мы собираем что-то вкусное. В парке их много», — прокомментировала эколог самарского предприятия Алина Титова.

Особенно важным организаторы считают вовлечение в акцию молодёжи: для многих студентов это был первый опыт участия в сборе семян.

«Ребята сами отозвались участвовать в акции: им было интересно попробовать что-то новое и понять, зачем это нужно. Обычно студенты участвуют в квизах и других мероприятиях, а здесь — сбор желудей. Уже в процессе они поняли, что это история на перспективу: прониклись значимостью, рассказали однокурсникам и надеются, что будут системно задействованы в таких мероприятиях», — прокомментировал председатель Ассоциации профсоюзных организаций студентов Алексей Сатонин.

После сбора все жёлуди пройдут обязательную процедуру флотации: их пропускают через воду, где качественные, полновесные семена оседают на дно, а повреждённые и пустые — всплывают и отбраковываются. Это позволяет отобрать для посева только лучший материал.

Затем с каждой собранной партии берётся проба и отправляется на Самарскую лесосеменную станцию, где специалисты проверяют семена на качество методом взрезывания. По результатам анализа жёлудям присваивается класс качества. Уже этой осенью они будут посеяны в лесных питомниках региона. Там сеянцы будут бережно выращиваться в течение двух лет — до достижения стандартного посадочного материала. Для дуба черешчатого стандартный сеянец должен иметь высоту стволика не менее 15 см и диаметр у корневой шейки не менее 4,0 мм. И только после этого окрепшие сеянцы будут высажены на территорию лесного фонда Самарской области.

В этом году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» лесоводы Самарской области заготовят более 7 тонн семян для последующей обработки и выращивания в лесных питомниках региона. Сбор семян — это первый и ключевой этап цикла лесовосстановления, от качества которого напрямую зависит эффективность будущих лесов.

На сегодняшний день лесники уже собрали порядка 3 тонн семян дуба. Всего в этом году планируется заготовить 6,5 тонн желудей — через два года, после выращивания в питомниках, это позволит получить порядка 1,5 млн сеянцев дуба для высадки в лес. Также собрано 405 кг берёзы и 0,48 кг смородины. Начинается и сбор семян сосны — заготовлено уже 100 кг. План на этот год — свыше 200 кг, для чего лесоводам предстоит собрать и переработать 22 тонны шишек. Вся эта работа направлена на то, чтобы обеспечить регион собственным качественным посадочным материалом для лесовосстановления.

 

Фото – Минприроды Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
1 октября 2026  10:30
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
519
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
1 октября 2026  00:01
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
909
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
30 сентября 2026  19:15
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
813
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
30 сентября 2026  13:59
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
729
7 октября в Самаре состоится плановая проверка региональной системы оповещения населения
30 сентября 2026  13:47
7 октября в Самаре состоится плановая проверка региональной системы оповещения населения
683
Весь список