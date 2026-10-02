Более 100 кг кефира из будущего не пустили на прилавки Самары

Партию кефира с авансовой датой изготовления обнаружили на одном из молокоперерабатывающих предприятий Самары. Нарушение технического регламента выявили в ходе проверки. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, 23 сентября при отборе проб на складе предприятия инспекторы нашли кефир массовой долей жира 2,5%, на упаковке которого была указана дата выработки 28.09.2026. Общая масса продукции с недостоверной маркировкой превысила 100 кг.

В ведомстве отметили, что реализация такого кефира привела бы к нарушению установленных сроков годности. Предприятию выдано требование изъять из оборота всю продукцию с неверной датой, пишет Самарская газета.