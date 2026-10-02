«Госуслуги Моя школа» пользуются 16 млн человек

Приложение «Госуслуги Моя школа» помогает учителям, ученикам и родителям организовать учебный процесс. Сервисом пользуются уже 16 млн человек, ежедневная аудитория достигает 3 млн. В 20 пилотных регионах, где приложение используют как основное, доступны дополнительные возможности.
Приложение бесплатное и доступно в браузере и на телефоне. Мини-версия встроена в мессенджер Mах. Расписание, оценки и домашние задания доступны и через «Алису» — достаточно сказать: «Алиса, запусти навык “Госуслуги Моя школа”».
Основные функции
- — Планирование. К школьному расписанию можно добавить занятия с репетитором, запись к врачу и другие дела. Для важных задач доступны семейные чек-листы
- — Домашние задания. В приложении можно посмотреть задания, открыть материалы из цифровой библиотеки и отметить выполненное
- — Успеваемость. Родители видят оценки, пропуски и опоздания ребёнка, а также получают отчёты об изменении среднего балла и причинах отсутствий
- — Безопасность. С согласия ребёнка родитель может посмотреть его местоположение на карте
- — Похвала. Родители могут поддержать ребёнка и отметить его успехи даже на расстоянии
- — Благодарность учителю. Школьники могут описать своего преподавателя, а тот получит открытку к профессиональному празднику
Уникальные функции в 20 пилотных регионах
- — приложение для учителей — для выставления оценок, выдачи домашних заданий и контроля их выполнения
- — конструктор уроков — для создания интерактивных видео, презентаций и авторских курсов
- — цифровое портфолио — для подготовки документов к аттестации
- — приложение для студентов колледжей — с расписанием, оценками, сведениями о промежуточной аттестации и электронной зачётной книжкой
Все данные надёжно защищены. Доступ к информации имеют только родители и законные представители ребёнка.