«Госуслуги Моя школа» пользуются 16 млн человек

Приложение «Госуслуги Моя школа» помогает учителям, ученикам и родителям организовать учебный процесс. Сервисом пользуются уже 16 млн человек, ежедневная аудитория достигает 3 млн. В 20 пилотных регионах, где приложение используют как основное, доступны дополнительные возможности.

Приложение бесплатное и доступно в браузере и на телефоне. Мини-версия встроена в мессенджер Mах. Расписание, оценки и домашние задания доступны и через «Алису» — достаточно сказать: «Алиса, запусти навык “Госуслуги Моя школа”».

Основные функции

— Планирование. К школьному расписанию можно добавить занятия с репетитором, запись к врачу и другие дела. Для важных задач доступны семейные чек-листы

Планирование. К школьному расписанию можно добавить занятия с репетитором, запись к врачу и другие дела. Для важных задач доступны семейные чек-листы — Домашние задания. В приложении можно посмотреть задания, открыть материалы из цифровой библиотеки и отметить выполненное

Домашние задания. В приложении можно посмотреть задания, открыть материалы из цифровой библиотеки и отметить выполненное — Успеваемость. Родители видят оценки, пропуски и опоздания ребёнка, а также получают отчёты об изменении среднего балла и причинах отсутствий

Успеваемость. Родители видят оценки, пропуски и опоздания ребёнка, а также получают отчёты об изменении среднего балла и причинах отсутствий — Безопасность. С согласия ребёнка родитель может посмотреть его местоположение на карте

Безопасность. С согласия ребёнка родитель может посмотреть его местоположение на карте — Похвала. Родители могут поддержать ребёнка и отметить его успехи даже на расстоянии

Похвала. Родители могут поддержать ребёнка и отметить его успехи даже на расстоянии — Благодарность учителю. Школьники могут описать своего преподавателя, а тот получит открытку к профессиональному празднику

Уникальные функции в 20 пилотных регионах

— приложение для учителей — для выставления оценок, выдачи домашних заданий и контроля их выполнения

приложение для учителей — для выставления оценок, выдачи домашних заданий и контроля их выполнения — конструктор уроков — для создания интерактивных видео, презентаций и авторских курсов

конструктор уроков — для создания интерактивных видео, презентаций и авторских курсов — цифровое портфолио — для подготовки документов к аттестации

цифровое портфолио — для подготовки документов к аттестации — приложение для студентов колледжей — с расписанием, оценками, сведениями о промежуточной аттестации и электронной зачётной книжкой

Все данные надёжно защищены. Доступ к информации имеют только родители и законные представители ребёнка.