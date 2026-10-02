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Самарская школа искусств стала лучшей в Приволжье

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Самарская школа искусств стала лучшей в Приволжье

Теперь учреждение представит ПФО в финале конкурса, который пройдет с 16 ноября по 6 декабря в Москве.

Детская школа искусств имени А. Я. Басс из Самары победила на окружном этапе всероссийского конкурса "Лучшая детская школа искусств". Окружной этап состоялся с 21 по 26 сентября. За победу боролись 25 учреждений искусств ПФО.

В школе работают отделения музыки и вокала, изобразительного искусства, хореографии, народной культуры и театра. Девять детских коллективов имеют звание "Образцовый". В прошлом учебном году воспитанники учреждения завоевали 631 призовое место на профессиональных конкурсах, а преподаватели получили 26 наград на региональных и всероссийских состязаниях.

Сейчас в ДШИ им. А. Я. Басс занимаются более 2 тыс. детей. Около 1,5 тыс. осваивают предпрофессиональные программы. Среди выпускников — преподаватели Московской консерватории, артисты симфонических оркестров, солисты театров и дизайнеры, работающие в России и за рубежом.

Жюри отдельно отметило масштаб работы учреждения, сочетание музыкального и художественного направлений, использование современных подходов в обучении и высокие результаты выпускников. Многие из них продолжают образование в профильных вузах.

Конкурс проходит в двух номинациях — среди городских и сельских школ. Победители получат по 1 млн рублей. А финалисты, не занявшие 1-е место, станут призерами и получат по 300 тысяч рублей.

Конкурс проводит Министерство культуры РФ.

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