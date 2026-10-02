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Минтруд предложил использовать "Макс" для кадрового документооборота

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Минтруд предложил использовать "Макс" для кадрового документооборота

Минтруд России предлагает дать возможность работодателям использовать мессенджер "Макс" в системах электронного документооборота, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

"Мы предлагаем дать возможность работодателям по их желанию использовать дополнительный инструмент при ведении электронного кадрового документооборота – мессенджер "Макс", - сказал Платыгин, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

Он уточнил, что после подключения к личному кабинету на портале "Работа в России" или к собственной либо коммерческой системе электронного документооборота "Макс" можно будет использовать для доступа к системам ЭКДО и решения кадровых вопросов, например, для запроса справок и согласования графика отпусков.

При этом, по словам замминистра, речь идет только о дополнительном способе коммуникации. Через мессенджер можно будет получать уведомления о поступающих в ЭКДО документах и вести деловую переписку. Просматривать и подписывать документы работодатель будет по-прежнему на "Госуслугах" с использованием "Госключа". В "Макс" будет приходить ссылка на документ.

Изменения не затрагивают перечень документов, которые нельзя подписывать в электронном виде, пишет РИА Новости.

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