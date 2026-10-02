Победитель «Лидеров АПК» развивает в Самарской области технологию ускоренного воспроизводства племенных коров

Команда агропромышленной компании под руководством Дамира Галимуллина, победителя конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» платформы «Россия – страна возможностей», вошла в тройку лидеров России по количеству полученных эмбрионов крупного рогатого скота.

Технология, успешно внедренная на ферме предприятия в Самарской области, позволяет многократно увеличить репродуктивный потенциал элитных животных. Она дает возможность получить от одной ценной коровы в десятки раз больше потомства за год по сравнению с традиционным воспроизводством, что значительно ускоряет формирование высокопродуктивного стада с заданными породными характеристиками.

Специалисты получают эмбрионы от элитных коров-доноров и быков-производителей, а затем трансплантируют их коровам-реципиентам, которые вынашивают потомство. Важно подчеркнуть: родившиеся телята обладают абсолютно естественной генетикой. В отличие от клонирования или генного редактирования, эта технология не предполагает вмешательства в ДНК - она лишь позволяет быстро и в больших объемах воспроизводить высокоценное племенное потомство, ускоряя генетический прогресс стада.

Следующим этапом станет промышленное масштабирование нового лабораторного протокола. Это позволит нарастить объемы производства эмбрионов и сделать передовую технологию более доступной и экономически эффективной для российских сельхозтоваропроизводителей.

«Одна ценная корова может стать генетической матерью сразу для нескольких телят, которых выносят другие животные. Мы работаем с естественной генетикой лучших представителей породы и быстрее распространяем их качества в стаде. Хозяйство получает обычных телят нужной породы, но за более короткий срок может сформировать сильное племенное ядро», – рассказал генеральный директор ООО «Агроком» Дамир Галимуллин.

Более десяти лет специалисты компании успешно применяют классический метод эмбриотрансфера in vivo, когда эмбрионы формируются в организме коровы-донора, после чего извлекаются, проходят строгую оценку качества и трансплантируются коровам-реципиентам или криоконсервируются для дальнейшего использования. Следующим шагом станет внедрение технологии, при которой оплодотворение и ранние стадии развития эмбрионов происходят в искусственных условиях под строгим контролем эмбриологов. Этот новый подход не заменит, а органично дополнит классическую методику, многократно расширив возможности по воспроизводству самых ценных племенных животных.

«Наша задача – довести лабораторный метод до промышленного применения. Для этого у нас есть собственное поголовье, действующая лаборатория и опыт, накопленный за десять лет работы. Мы можем провести полный цикл испытаний, зафиксировать результаты и подготовить рабочую модель для других хозяйств. Проверенная технология продолжит использоваться, а лабораторный метод станет дополнительным инструментом для увеличения объемов производства эмбрионов», – отметил Дамир Галимуллин.

При традиционном воспроизводстве одна корова, как правило, приносит одного теленка в год. Технология эмбриотрансфера, позволяет получать несколько десятков эмбрионов от ценного животного и трансплантировать менее ценным по генетике коровам-реципиентам.

«При естественном разведении корова приносит одного теленка в год, а за жизнь обычно дает 8–10 телят. Трансплантация эмбрионов позволяет получать от одного ценного животного от 20 до 40 телят в год. Для хозяйства это генетический скачок: путь, который обычно занимает 15–20 лет, можно пройти за четыре-пять лет. Искусственное осеменение развивает мужскую линию, а наша технология позволяет так же активно работать с генетикой лучших коров», – объяснил Дамир Галимуллин.

Для животноводческих предприятий эта технология открывает экономически эффективный путь к генетическому обновлению стада. Производство или закупка эмбрионов обходится значительно дешевле, чем покупка взрослых племенных животных. Это позволяет хозяйству целенаправленно формировать поголовье с заданными породными качествами и быстрее получать высокопродуктивных животных.

Центр репродуктивных технологий работает на базе ООО «Агроком» — племенного репродуктора по абердин-ангусской породе. Команда специалистов производит и трансплантирует эмбрионы непосредственно в своем хозяйстве, что позволяет контролировать весь жизненный цикл животных: от подбора племенных пар до рождения и выращивания телят. Такой замкнутый производственный цикл дает возможность объективно оценивать эффективность методики и непрерывно совершенствовать её в реальных условиях работающей фермы.

«В 2025 году мы получили 521 пригодный для переноса эмбрион абердин-ангусской породы и по этому показателю вошли в тройку лидеров России. За этой цифрой стоит полный цикл работы на собственной ферме: мы видим, какие решения дают результат, выращиваем животных для производства мраморной говядины и формируем ценное племенное поголовье для дальнейшего воспроизводства. Этот опыт позволяет предлагать другим предприятиям методики, прошедшие производственную проверку», – рассказал Дамир Галимуллин.

Интерес российских хозяйств к трансплантации эмбрионов постепенно растет. Сегодня технологию преимущественно используют крупные племенные предприятия и агрохолдинги, располагающие необходимой инфраструктурой и подготовленными специалистами. Для более широкого применения команда проекта работает над снижением себестоимости эмбрионов, подготовкой кадров и точным расчетом экономического эффекта для каждого хозяйства.

Развитие проекта связано с сотрудничеством с вузами и научными институтами. Российские ученые создают отечественные питательные среды, препараты и другие компоненты для производства и сохранения эмбрионов, а предприятие предоставляет площадку для испытаний в условиях действующей фермы. Такая кооперация помогает стандартизировать процессы, локализовать необходимые материалы и последовательно делать технологию доступнее для отрасли.

«Трансплантация эмбрионов уже перестала быть экзотикой, хотя многие предприятия пока относятся к ней осторожно. Наша задача – показывать положительный производственный опыт, понятно объяснять экономику и снижать стоимость процедуры. Сотрудничество с наукой ускоряет эту работу: институты создают отечественные решения, а мы проверяем их на реальном производстве. Так технология постепенно становится понятнее и доступнее для животноводов», – считает Дамир Галимуллин.

Участие в конкурсе «Лидеры АПК» стало частью следующего этапа развития проекта. В рамках образовательной программы Дамир Галимуллин прорабатывает экономическую модель и возможности масштабирования, а общение с управленцами из разных направлений агропромышленного комплекса помогает находить партнеров и сопоставлять опыт предприятий.

«Конкурс вывел нашу узнаваемость на федеральный уровень, и это уже превращается в реальные возможности: предварительный интерес к проекту проявили представители агрохолдингов. Для меня это еще и серьезная школа – я учусь представлять сложную биотехнологическую тему так, чтобы она была понятна и убедительна, глубже занимаюсь экономическим обоснованием проекта. Особенно ценно активное взаимодействие с другими участниками. Конкурс дал нашей команде гораздо больше, чем я ожидал, когда принимал решение об участии», – поделился Дамир Галимуллин.

Конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса» направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных руководителей в сфере АПК. Его участники проходят управленческие испытания, работают с отраслевыми кейсами и встречаются с наставниками, экспертами и представителями агропромышленного комплекса. Победители конкурса прошли обучение для управленцев высшего звена в сфере АПК в Мастерской управления «Сенеж»

Победителями первого сезона конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса», соорганизатором которого является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, стали 54 управленца. Они проходят обучение для управленцев высшего звена в сфере агропромышленного комплекса по уникальной образовательной программе в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Все финалисты принимают участие в программе наставничества с ведущими управленцами в сфере агропромышленного комплекса. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети».