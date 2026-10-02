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Осужденные ИК-26 плетут маскировочные сети для участников СВО 

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В исправительной колонии № 26 УФСИН России по Самарской области осужденные, содержащиеся в отряде строгих условий содержания, по собственной инициативе организовали работу по изготовлению маскировочных сетей для военнослужащих, участвующих в специальной в

В исправительной колонии № 26 УФСИН России по Самарской области осужденные, содержащиеся в отряде строгих условий содержания, по собственной инициативе организовали работу по изготовлению маскировочных сетей для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Осужденные самостоятельно предложили заняться плетением сетей, чтобы оказать помощь участникам СВО. Работа требует внимательности и аккуратности. Вручную вплетая ленты в основу, участники соблюдают установленную схему, от которой зависит качество готового изделия. 

Готовые маскировочные сети передают общественной организации, координирующей сбор и отправку гуманитарных грузов. Затем изделия направят военнослужащим в зону специальной военной операции. 

Инициатива осужденных имеет не только практическое значение, но и воспитательную составляющую. Участие в общем деле помогает развивать ответственность, дисциплину и навыки взаимодействия в коллективе, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области .

 

Фото:   пресс-служба УФСИН России по Самарской области 

Теги: Самара

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