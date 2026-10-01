24 голоса одной войны: в областной научной библиотеке состоялась презентация сборника «У каждого война СВОя».

В День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией писатели-ветераны СВО, иллюстраторы и главный редактор книги в рамках проекта «Сила в правде» встретились с читателями, чтобы рассказать о создании книги и своём творческом пути.

В сборник вошли работы 24 авторов — ветеранов, действующих бойцов, матерей погибших солдат и воинов, сложивших головы за Родину. Получилась книга, рожденная не за письменным столом, а в окопах, в госпиталях и в тишине материнского горя.

400 экземпляров сборника, изданного Самарским региональным отделением Союза писателей России при грантовой поддержке Правительства Самарской области, были переданы библиотекам нашего региона.Приходите. Прочтите. У каждого война — своя. Но память — общая.

В рамках встречи была представлена выставка иллюстраций к сборнику, созданных Еленой Симаковой и Светланой Мищенко. Художницы выбрали монохромный стиль с редкими вкраплениями цвета: в этой сдержанной палитре особенно пронзительно звучит атмосфера рассказов – каждая иллюстрация будто продолжает строки авторов, позволяя прочувствовать то, что словами передать почти невозможно.

Выставка работает до 7 ноября. Вход свободный. 6+

Фото: минкульт СО