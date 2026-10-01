 Всероссийский конкурс эссе «День Рубля — 2026»: самарцев приглашают к участию

Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка объявляет о старте Всероссийского конкурса эссе «День Рубля», приуроченного к профессиональному празднику «День Финансиста».
Кто может участвовать:
• обучающиеся 9–11 классов;
• студенты организаций среднего профессионального образования;
• студенты 1–2 курсов вузов, получающие первое высшее образование.
Что нужно сделать:
Написать творческую работу — эссе.
Дедлайны:
• Приём конкурсных работ — до 20 декабря 2026 года (включительно).
• Итоги регионального этапа — февраль 2027 года.
• Финальные мероприятия — апрель 2027 года, Москва.
Как отправить работу:
— на электронную почту регионального оргкомитета (информация о них размещена по ссылке: https://disk.360.yandex.ru/i/Cpo0cHMRHtlX6A);
— на официальную почту конкурса: proekt@asprof.ru
Положение о конкурсе и подробности: https://rubday.asprof.ru/
Участие даёт основание для включения в перечень лиц, проявивших выдающиеся способности. После внесения сведений в Государственный информационный ресурс (ГИР) будет обеспечено сопровождение дальнейшего развития участников.
Фото: минфин СО