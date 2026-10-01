Спортсменка из Новокуйбышевска Кира Ильина выиграла первенство Азии по пауэрлифтингу
С 21 по 27 сентября в Стамбуле проходило первенство Азии по пауэрлифтингу в дисциплинах «жим» и «жим классический».
В числе призеров - спортсмены из Самарской области, воспитанники тренера Виктора Морозова.
Кира Ильина стала победительницей среди девушек 14-18 лет в весовой категории 76 кг с результатом 110 кг.
Матвей Черебаев стал серебряным призером среди юниоров 19-23 лет в весовой категории 120+ кг с результатом 255 кг.
Фото: минспорта СО