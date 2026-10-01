Шукур Гелоян из села Студенцы для развития собственного дела в прошлом году воспользовался грантовой поддержкой

Шукур Гелоян из села Студенцы Хворостянского района для развития собственного дела в отрасли сельского хозяйства в прошлом году воспользовался грантовой поддержкой. «Агростартап» помог молодому человеку закупить более 300 ярок эдильбаевской породы овец. После того как они окотились, поголовье на ферме выросло в два раза.

Шукур, как и многие молодые люди его возраста, мог уехать в город, открыть там свое дело или работать в найме. Но он остался в деревне.

– В сельском хозяйстве государство оказывает огромную поддержку тем, кто хочет развиваться. Можно и грантом воспользоваться, и кредит взять с низкой процентной ставкой. К тому же в нашей семье богатый опыт в животноводстве, всегда можно рассчитывать на помощь старших. И самое главное – у меня есть любовь к этому делу, – рассказывает молодой человек.

Своих подопечных Шукур старается растить исключительно на натуральных кормах. В течение всего весенне-летнего сезона животные находятся на свободном выпасе, где у них вволю зеленой травы и воды. В это время помещения на ферме готовятся к будущей зимовке.

К концу реализации проекта поголовье Шукура должно достигнуть отметки почти в 2000 голов мелкого рогатого скота. По условиям бизнес-плана фермер нанял двух работников – скотников. Но и сам работы не боится – постричь овец, роды принять, накормить – для него не проблема.

– Грант помог запустить именно собственное дело. У отца своя ферма, у деда – своя. И мне хотелось тоже свой бизнес. Вот тут и помогла господдержка. На личные средства я бы купил 50 ярок. А государство, выделив более 3,5 млн рублей, помогло ускорить старт, дало хороший толчок и темп развития. Кроме того, овцеводство поддерживается и областными субсидиями: в 2026 году они предоставляются на возмещение затрат при производстве шерсти и на содержание маточного поголовья овец и коз, – поясняет Шукур.

С начала 2026 года все программы грантовой поддержки, существовавшие ранее, объединены в единый грант на развитие фермерского хозяйства.

Сельхозтоваропроизводители и физические лица могут получить на развитие фермерского хозяйства от 5 до 30 миллионов рублей включительно. Господдержка поможет приобрести земельные участки и помещения, необходимые для производства, подключить их к коммуникациям, оборудовать.

Минсельхозпрод Самарской области