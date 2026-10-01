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В минсельхозпроде Самарской области прошло оперативное совещание с руководителями сельхозуправлений муниципальных районов

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В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области прошло оперативное совещание с руководителями сельхозуправлений муниципальных районов. Заседание провёл заместитель министра Сергей Акимов.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области прошло оперативное совещание с руководителями сельхозуправлений муниципальных районов. Заседание провёл заместитель министра Сергей Акимов.

Главные темы — завершение уборочной кампании, сев озимых под урожай 2027 года, использование сельхозземель, обеспечение хозяйств топливом и финансовая поддержка аграриев.
По состоянию на 30 сентября в регионе:
обмолочено 95% зернового клина;
собрано 2,7 млн тонн зерна;
уборка озимых культур завершена на 100%.

Муниципалитетам поручено оценить возможность дополнительного сева и обеспечить полное внесение сведений в ЕФИС ЗСН и ФГИС «Семеноводство». Корректность данных станет одним из условий предоставления господдержки. Предварительный размер выплаты до 3 тыс. рублей на гектар озимых.

Отдельное внимание уделили изменениям, которые начнут действовать с 1 января 2027 года. Ставка земельного налога будет зависеть от сведений об использовании участков, внесённых в ЕФИС ЗСН. При отсутствии таких данных ставка может увеличиться с 0,3% до 1,5%.

«Важно заранее рассказать и показать аграриям, как правильно внести сведения. Если информация об используемых полях не будет отражена в ЕФИС, хозяйствам впоследствии придётся решать вопросы с налоговыми органами. Эту работу необходимо провести сейчас», — подчеркнул руководитель Управления информатизации в АПК и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения Алексей Лисицын.

Районам также поручено активизировать размещение свободных сельхозземель на сервисе «Земля для фермера».

На совещании обсудили обеспечение хозяйств горюче-смазочными материалами. Заявки необходимо формировать исходя из реальной потребности, а информацию о возникающих проблемах — оперативно направлять в министерство.

Ещё один блок был посвящён финансовым инструментам. Рассматриваются условия сохранения льготных кредитных ставок, выдачи новых кредитов и возможной пролонгации ранее привлечённых займов. Аграриям также рекомендовано изучить программы «Росагролизинга», включая возвратный лизинг, который позволяет получить финансирование под имеющуюся технику и продолжить её эксплуатацию с последующим обратным выкупом.

«Главные задачи — завершить уборку, выполнить плановые показатели, обеспечить сев озимых и достоверность данных в государственных информационных системах. Все вопросы необходимо решать своевременно и адресно», — подвёл итоги Сергей Акимов.

 

Фото:   Минсельхозпрод Самарской области

 

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