Стенд Самарской области на «ИННОПРОМ. Беларусь» посетили Посол Беларуси в РФ и Генеральный консул в Уфе

Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках Международного дня пожилого человека сотрудники Отдела МВД России по г. Жигулёвску провели комплекс профилактических мероприятий, направленных на защиту граждан старшего поколения от мошеннических действий и обеспечение их безопасности на дорогах
Полицейские региона провели профилактическую встречу с пожилыми людьми
Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка объявляет о старте Всероссийского конкурса эссе «День Рубля», приуроченного к профессиональному празднику «День Финансиста».
 Всероссийский конкурс эссе «День Рубля — 2026»: самарцев приглашают к участию
Минфин России отметил наш регион за вклад в развитие финансового просвещения взрослого экономически активного населения и распространение курса «Мои финансы на рабочем месте».
Министр финансов региона Ольга Собещанская на Всероссийском форуме «Финансовая культура будущего»
С 21 по 27 сентября в Стамбуле проходило первенство Азии по пауэрлифтингу в дисциплинах «жим» и «жим классический».
Спортсменка из Новокуйбышевска Кира Ильина выиграла первенство Азии по пауэрлифтингу
Сегодня приступил к службе руководитель Управления Росреестра по Самарской области - Александр Владимирович Передерий. Представил нового руководителя ведомства Олег Александрович Скуфинский, посредством видео-конференц связи. 
В самарском Росреестре представили руководителя ведомства
Билайн предоставил благотворительному фонду «Старость в радость» бесплатный федеральный номер горячей линии — 8(800)700-44-01.
Билайн обеспечил фонд «Старость в радость» бесплатной федеральной горячей линией
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провёл День клиента в офисах обслуживания. Основной темой традиционной акции стали преимущества использования дистанционных каналов.
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» узнали о преимуществах онлайн-сервисов энергокомпании
«Агростартап» помог молодому человеку закупить более 300 ярок эдильбаевской породы овец. После того как они окотились, поголовье на ферме выросло в два раза.
Шукур Гелоян из села Студенцы для развития собственного дела в прошлом году воспользовался грантовой поддержкой
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.56
-0.87
EUR 94.88
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Стенд Самарской области на «ИННОПРОМ. Беларусь» посетили Посол Беларуси в РФ и Генеральный консул в Уфе

259
На стенде региона прошло подписание Плана мероприятий на 2027–2029 годы по реализации Соглашения между Правительством Самарской области и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной

Стенд Самарской области на выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Юрий Селиверстов и Генеральный консул Республики Беларусь в Уфе Александр Ковалев. Глава делегации, заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк продемонстрировал гостям экспонаты: робототехнический комплекс для работы со станком компании «Тесвел», программно-аппаратный комплекс для диагностики и скрининга «ПАК Здоровье» от ООО «Монтеграция», желатиновые капсулы от ООО «Арсенал атлета», самоходный опрыскиватель-распределитель ТУМАН-4 от ООО «Пегас-Агро», программно-аппаратный комплекс «Акустический мониторинг» от АО «СМАРТС», макет малого космического аппарата «Аист-2Т» от РКЦ «Прогресс» и другие разработки.

На стенде региона прошло подписание Плана мероприятий на 2027–2029 годы по реализации Соглашения между Правительством Самарской области и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. Подписи поставили Павел Финк и председатель государственного концерна «Белнефтехим» Илья Икан в присутствии Юрия Селиверстова. Илья Икан также осмотрел экспозицию и познакомился с разработками самарских компаний.

На полях «ИННОПРОМа» прошла встреча Павла Финка и первого заместителя Министра промышленности Республики Беларусь Виктора Щетько. Стороны обсудили расширение взаимной торговли и увеличение объёмов поставок продукции региональных предприятий в Беларусь, а также условия доступа на белорусский рынок.

Важным событием второго дня стала церемония передачи в опытную эксплуатацию троллейбуса модели 32100D производства холдинга «БЕЛКОММУНМАШ». Троллейбус будет работать на улицах Самары. Между МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» и ОАО «Управляющая компания холдинга «БЕЛКОММУНМАШ» подписан договор о передаче. Подписи поставили директор «ТТУ» Дмитрий Петров и генеральный директор холдинга Михаил Сыманович в присутствии Павла Финка и Виктора Щетько.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В рамках Международного дня пожилого человека сотрудники Отдела МВД России по г. Жигулёвску провели комплекс профилактических мероприятий, направленных на защиту граждан старшего поколения от мошеннических действий и обеспечение их безопасности на дорогах
01 октября 2026, 20:38
Полицейские региона провели профилактическую встречу с пожилыми людьми
В рамках Международного дня пожилого человека сотрудники Отдела МВД России по г. Жигулёвску провели комплекс профилактических мероприятий, направленных на... Общество
16
Минфин России отметил наш регион за вклад в развитие финансового просвещения взрослого экономически активного населения и распространение курса «Мои финансы на рабочем месте».
01 октября 2026, 19:54
Министр финансов региона Ольга Собещанская на Всероссийском форуме «Финансовая культура будущего»
Минфин России отметил наш регион за вклад в развитие финансового просвещения взрослого экономически активного населения и распространение курса «Мои... Общество
109
Сегодня приступил к службе руководитель Управления Росреестра по Самарской области - Александр Владимирович Передерий. Представил нового руководителя ведомства Олег Александрович Скуфинский, посредством видео-конференц связи. 
01 октября 2026, 19:10
В самарском Росреестре представили руководителя ведомства
Сегодня приступил к службе руководитель Управления Росреестра по Самарской области - Александр Владимирович Передерий. Представил нового руководителя... Общество
207
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
1 октября 2026  10:30
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
379
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
1 октября 2026  00:01
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
754
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
30 сентября 2026  19:15
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
690
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
30 сентября 2026  13:59
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
614
7 октября в Самаре состоится плановая проверка региональной системы оповещения населения
30 сентября 2026  13:47
7 октября в Самаре состоится плановая проверка региональной системы оповещения населения
593
Весь список