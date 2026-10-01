Стенд Самарской области на «ИННОПРОМ. Беларусь» посетили Посол Беларуси в РФ и Генеральный консул в Уфе

Стенд Самарской области на выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Юрий Селиверстов и Генеральный консул Республики Беларусь в Уфе Александр Ковалев. Глава делегации, заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк продемонстрировал гостям экспонаты: робототехнический комплекс для работы со станком компании «Тесвел», программно-аппаратный комплекс для диагностики и скрининга «ПАК Здоровье» от ООО «Монтеграция», желатиновые капсулы от ООО «Арсенал атлета», самоходный опрыскиватель-распределитель ТУМАН-4 от ООО «Пегас-Агро», программно-аппаратный комплекс «Акустический мониторинг» от АО «СМАРТС», макет малого космического аппарата «Аист-2Т» от РКЦ «Прогресс» и другие разработки.

На стенде региона прошло подписание Плана мероприятий на 2027–2029 годы по реализации Соглашения между Правительством Самарской области и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. Подписи поставили Павел Финк и председатель государственного концерна «Белнефтехим» Илья Икан в присутствии Юрия Селиверстова. Илья Икан также осмотрел экспозицию и познакомился с разработками самарских компаний.

На полях «ИННОПРОМа» прошла встреча Павла Финка и первого заместителя Министра промышленности Республики Беларусь Виктора Щетько. Стороны обсудили расширение взаимной торговли и увеличение объёмов поставок продукции региональных предприятий в Беларусь, а также условия доступа на белорусский рынок.

Важным событием второго дня стала церемония передачи в опытную эксплуатацию троллейбуса модели 32100D производства холдинга «БЕЛКОММУНМАШ». Троллейбус будет работать на улицах Самары. Между МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» и ОАО «Управляющая компания холдинга «БЕЛКОММУНМАШ» подписан договор о передаче. Подписи поставили директор «ТТУ» Дмитрий Петров и генеральный директор холдинга Михаил Сыманович в присутствии Павла Финка и Виктора Щетько.

Фото: пресс-служба правительства СО