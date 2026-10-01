«Стартап Духа»: в Самаре открыли духовно-просветительский кластер

29 сентября в Самаре начал свою работу первый в регионе молодежный духовно-просветительский кластер «Стартап Духа». Новое пространство призвано стать местом встреч, общения и совместной работы молодежи. Перед началом официальной церемонии открытия митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий совершил чин освящения нового пространства и обратился к собравшимся с архипастырским словом.



Участниками церемонии стали представители Русской Православной Церкви, органов государственной и муниципальной власти, образовательного сообщества, сферы молодежной политики и средств массовой информации.



«Важно воспитывать молодежь в духе любви к своей Родине, уважения к ее истории, к настоящему и будущему. Это общая задача всех — власти, общественных и, конечно, религиозных организаций. Поэтому проект «Стартап Духа» я считаю крайне актуальным и важным. Через реализацию своих инициатив и добрых идей ребята учатся работать в команде, принимать участие в общественно полезной работе, добиваться успеха и одновременно приобщаться к традиционным ценностям. Желаю успехов коллективу кластера и ребятам, которые будут в нем заниматься», – отметил глава города Самары Иван Носков.



В кластере «Стартап Духа», расположенном на улице Садовой, предусмотрено несколько тематических пространств: «Кузнечное ремесло», «АРТ-пространство», «Интерактивная история», «Мансарда» и «Локация смыслов».



«Наше пространство рассчитано прежде всего на молодых людей от 16 до 25 лет из Самары и других городов и районов Самарской области. Планируем проводить культурные, социальные и просветительские мероприятия, обучение, встречи с интересными людьми и наставниками. Одна из ключевых задач — открытый разговор с молодыми людьми о вопросах, которые трудно свести к рамкам одной учебной дисциплины: о смысле жизни и человеческом призвании, вере и Церкви, соборности, ответственности, служении Отечеству, культурной памяти и традиции», – поделилась руководитель проекта «Стартап Духа» игумения Михаила (Солодухина).



В день открытия кластера состоялась сессия «Духовно-просветительский креативный кластер как точка притяжения для молодежи: возможности, планы, партнеры». Во второй части встречи игумения Михаила (Солодухина) рассказала об истории создания «Стартапа Духа», этапах становления проекта и его дальнейших задачах. Также состоялся круглый стол с участием представителей Синодального отдела по делам молодежи и духовенства.



Отметим, проект «Стартап Духа» реализуется в сотрудничестве с АНО «Центр социально значимых проектов «Потенциал» и Покровским Александро-Чагринским женским монастырем при поддержке Союза журналистов Самарской области. Его участниками за пять лет работы стали более 3 тысяч самарцев. Проект был презентован в Москве в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений, а в январе 2026 года отмечен наградой «Звезда паломничества России» в направлении молодежного паломничества. Проект также стал призером секции «Лучший православный образовательный проект» областных Кирилло-Мефодиевских чтений «Духовно-нравственный потенциал России: культура, вера, родное слово».

Фото: пресс-служба администрации Самары