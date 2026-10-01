Эксперты в Самаре обсудили, как спасти «Самарскую Луку» от свалок

Активисты партийного проекта «Чистая страна» стали инициаторами проведения круглого стола, посвящённого сохранению природы Национального парка «Самарская Лука», сообщает samara.er.ru.

Участники встречи на заседании сошлись во мнении: проблему несанкционированного размещения отходов на территории Национального парка нельзя решить только штрафами — нужны удобная инфраструктура, культура бережного отдыха и совместная работа общественников, власти и бизнеса.

Авторы волонтёрского проекта «Путь реки» Татьяна Суркова и Петр Якубсон представили карту с обозначением мест, где обнаружены свалки. Туристический поток в парк растёт, а вместе с ним увеличивается и количество отходов. Часть свалок уже невозможно ликвидировать силами одних волонтёров — накоплено слишком много мусора, требуется специализированная техника.

Координатор федерального партийного проекта «Чистая страна» в Самарской области Денис Волков отметил, что взаимодействие с национальным парком идёт не первый год и многие свалки уже удалось ликвидировать. Однако останавливаться на достигнутом нельзя. «Сохранение природы «Самарской Луки» — это не разовая акция, а ежедневная работа. И здесь нужна чёткая синергия общественников, органов власти и бизнеса», — подчеркнул он.

Не смотря на то, что ситуация меняется к лучшему, свалок становится меньше - острота проблемы сохраняется. Среди необходимых мер — развитие культуры «унеси мусор с собой» и привлечение внимания общественности через СМИ. Кроме того, Минприроды сейчас прорабатывает проект создания сортировочно-перегрузочного комплекса в Рождествено. Это поможет решить проблему вывоза отходов с учётом сезонности и транспортной специфики территории. Также будет усилено патрулирование.

Развитие туристического потенциала региона невозможно без сохранения природы. Участники встречи уверены, нужно делать всё возможное, чтобы «Самарская Лука» оставалась чистой и процветающей.

Напомним, что в Народной программе партии «Единая Россия» защита окружающей среды определена как одно из ключевых направлений государственной политики, напрямую влияющее на здоровье и качество жизни людей. Партийный проект «Чистая страна» направлен на контроль реализации реформы по обращению с отходами, ликвидацию несанкционированных свалок, снижение вредных выбросов в индустриальных центрах, развитие экологического туризма и повышение экологической культуры граждан.

Фото: samara.er.ru