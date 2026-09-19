В ситуационном центре «Единой России» обсудили роль молодёжи на выборах

19 сентября в Штабе общественной поддержки партии в Самаре состоялся круглый стол на тему «Дни голосования: роль молодёжи на выборах». Мероприятие прошло в ситуационном центре Самарского регионального отделения партии, который работает все три дня голосования. С работой центра ознакомился депутат Государственной Думы Андрей Парфенов.

Встреча прошла в формате открытого разговора — без галстуков, с живыми вопросами и обсуждением. Открыла мероприятие руководитель Регионального исполнительного комитета Самарского регионального отделения «Единой России» Ирина Петшик, поприветствовав участников и отметив важность диалога с молодым поколением.

С докладом об избирательной кампании 2026 года в Самарской области выступил Николай Куликов — член Союза молодых политологов Российской ассоциации политических наук, член Молодёжного парламента Государственной Думы РФ. Он отметил, что молодёжь всё активнее участвует в политических процессах региона и страны. Около 42 тысячи молодых самарцев впервые примут участие в ЕДГ-2026, а в 2021 году эта цифра едва достигла 20 тысяч.

Активной молодежи стало больше, но изменился и ее качественный состав и базовые потребности, подчеркнула Кристина Гнатюк — председатель совета регионального отделения «Движения первых» Самарской области.

Председатель Общественного молодёжного парламента при Самарской Губернской думе Даниил Сиднев рассказал о том, как цифровое преимущество молодёжи превращается в реальную силу в дни голосования. По его словам, противодействие дезинформации в режиме реального времени — важная часть работы молодых активистов.

О участии молодёжи в качестве кандидатов в Самарскую Губернскую думу говорили Кристина Гнатюк — председатель совета регионального отделения «Движения первых» Самарской области, и Алексей Сатонин — председатель профсоюзной организации студентов Самарского государственного технического университета.

Руководитель Регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Самарской области Антон Родионов рассказал о том, как молодёжь участвует в организации избирательной кампании и работе в дни голосования. Волонтёры и активисты МГЕР задействованы на участках, в ситуационном центре и в информационной работе.

Завершила основную часть встречи Виктория Замятина — молодёжный министр образования Самарской области. Она говорила о том, как участие в выборах становится для молодёжи трамплином к дальнейшей работе в политических процессах региона.

Встреча прошла в неформальном формате — без галстуков и с живым обсуждением. Участники отметили, что такие площадки позволяют молодёжи не только слышать, но и быть услышанными.

Ситуационный центр «Единой России» продолжает свою работу . Здесь собираются данные с участков, отслеживаются обращения, работает юридическая группа. А круглый стол стал ещё одним подтверждением: молодёжь Самарской области — не сторонний наблюдатель, а активный участник политической жизни региона.

Напомним, голосование в Самарской области проходит 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00. Жители региона выбирают депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской думы, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"