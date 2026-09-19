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Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с  Днем оружейника

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Обращение губернатора Самарской области В.А.Федорищева по случаю Дня оружейника.

Обращение губернатора Самарской области В.А.Федорищева по случаю Дня оружейника.

Уважаемые работники и ветераны предприятий

оборонно-промышленного комплекса!

Сегодня у вас профессиональный праздник — День оружейника.

Этот праздник объединяет рабочих ОПК, инженеров, ученых, конструкторов — всех, кто своим талантом и самоотверженным трудом создает лучшие образцы военной техники, вооружения и боеприпасов для защиты нашего Отечества.

В условиях современных геополитических вызовов и проведения специальной военной операции укрепление обороноспособности России является гарантом территориальной целостности нашей державы, обеспечения безопасности россиян, решения задачи, поставленной Президентом В.В.Путиным, по достижению технологического суверенитета страны.

Дорогие друзья! Своим трудовыми успехами вы прославляете Самарскую область и создаете основу для дальнейшего развития региона. И в том, что мы находимся в авангарде масштабных преобразований в промышленном секторе – во многом ваша заслуга.

От всего сердца благодарю каждого из вас за профессионализм, ответственное отношение к делу, высокую самоотдачу. Спасибо ветеранам, воспринявшим и творчески развившим лучшие традиции старшего поколения, ковавшего оружие Победы в годы Великой Отечественной войны.  

Уверен, с такими людьми, с таким крепким тылом мы достигнем всех целей СВО, обеспечим независимость и безопасное будущее России.Правительство Самарской области и дальше будет оказывать содействие предприятиям ОПК для их стабильной бесперебойной работы.

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев

Теги: Самара

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