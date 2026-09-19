Роспотребнадзор напомнил о запрете на приготовление ряда блюд в школьных столовых

В ведомстве пояснили, что эти ограничения действуют более 30 лет, пишет «Киров сегодня».

Под запрет попадают макароны по-флотски с фаршем, яичница, макароны с яйцом, фаршированные блинчики, форшмак и сырокопченые колбасы. Специалисты объясняют это требованиями безопасности: технология приготовления этих блюд не гарантирует их качество в течение двух часов после готовки. Именно столько времени может пройти до момента, когда школьник приступит к еде. Кроме того, в столовых часто отсутствует возможность повторного разогрева пищи.

Сырокопченые колбасы исключили из рациона из-за высокого содержания соли и животных жиров. Такие компоненты создают избыточную нагрузку на пищеварительную систему ребенка.

При этом повара могут использовать макароны как гарнир или подавать их с сыром. Правила запрещают именно сочетания продуктов и способы приготовления, которые несут риски. Основу меню составляют блюда, приготовленные варкой, тушением или запеканием. Жареную пищу в школах не используют.

Рацион школьников включает каши, творожные и яичные запеканки, овощи, фрукты, мясо, рыбу, супы и напитки. Повара стараются убирать из меню продукты с избытком сахара, соли и жиров, а также блюда, которые раздражают желудочно-кишечный тракт, пишет Главный Региональный.